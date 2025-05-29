«Это не наш товарищ»: в КПРФ осудили депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков

Руководство КПРФ открестилось от скандального депутата Халида Таги-Заде, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков. Коммунист-раскольник, был исключен из партии, но сохранил мандат и членство во фракции КПРФ окружной думы, поэтому югорские коммунисты на него не имеют влияния, пояснил URA.RU заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Он исключен несколько лет назад за нарушение партийной этики и дисциплины из рядов КПРФ. Мы больше его не выдвигать не будем. И его это частная точка зрения, не совпадающая с позицией регионального отделения», — заявил коммунист в беседе с журналистом.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев высказался еще жестче. «Провокатор был исключен из КПРФ и не имеет к ней никакого отношения, как и его идиотские высказывания. С учетом того, что [Таги-Заде] произнес это не просто так — у парламентариев завязалась дискуссия о рождаемости и смертности коренных народов — это еще и атака на всю Россию, обоснование замещения коренного народа мигрантами. А само обоснование „исторических прав“ узбеков на нашу землю еще и сильно напоминает методичку, кем-то разработанную, надо бы ФСБ приглядеться к этому „латентному сепаратисту“», — написал коммунист в своем telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил исключить Халида Таги-Заде из парламента ХМАО из-за его предположения о том, что мигранты-узбеки якобы могут возвращаться на историческую родину в Югру. Эти слова были сказаны Таги-Заде на заседании окружной думы, где он ссылался на сибирского хана Кучума и династию Шибанидов, что вызвало резкую реакцию коллег и общественности.
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