Отравления и инфекции: врач рассказала о главных угрозах для детей летом

Педиатр Мулюкова предупредила об опасности детского ротавируса летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач Мулюкова дала рекомендации родителям Фото:

Летом дети чаще заболевают ротавирусными инфекциями, которые сопровождаются повышенной температурой, болями в животе, обезвоживанием и рвотой. Об этом URA.RU рассказала врач сервиса СберЗдоровье Кристина Мулюкова. Она объяснила как распознать опасные симптомы, избежать заражения и что делать при первых признаках недуга, подчеркнув, что обезвоживание является наиболее серьезной угрозой.

«Для вирусной инфекции характерны ухудшение самочувствия, повышение температуры тела, боль в животе, рвота, жидкий стул и снижение аппетита. Признаками пищевого отравления являются тошнота, рвота и жидкий стул», — объясняет Кристина Мулюкова. Специалист отмечает, что пытаться самостоятельно различить инфекцию от отравления не стоит, и при любых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу-педиатру. Заражение может произойти через грязные руки, немытые продукты или при купании в непроверенных водоемах.

Основная опасность при кишечных инфекциях и отравлениях — развитие обезвоживания. «Обезвоживание может быть жизнеугрожающим состоянием, поэтому врач назначит отпаивание специальными детскими регидрататирующими растворами», — подчеркивает медик. Важно помнить, что детские растворы содержат необходимые соли и микроэлементы для поддержания водного баланса. При этом нежелательно использовать растворы, предназначенные для взрослых, так как они могут усугубить ситуацию.

Профилактика заражения включает в себя простые, но эффективные меры: мытье рук, использование кипяченой или бутилированной воды, тщательное мытье овощей и фруктов. Врач также рекомендует вакцинацию от ротавируса, как эффективный метод профилактики наиболее распространенной кишечной инфекции.

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Летом дети чаще заболевают ротавирусными инфекциями, которые сопровождаются повышенной температурой, болями в животе, обезвоживанием и рвотой. Об этом URA.RU рассказала врач сервиса СберЗдоровье Кристина Мулюкова. Она объяснила как распознать опасные симптомы, избежать заражения и что делать при первых признаках недуга, подчеркнув, что обезвоживание является наиболее серьезной угрозой. «Для вирусной инфекции характерны ухудшение самочувствия, повышение температуры тела, боль в животе, рвота, жидкий стул и снижение аппетита. Признаками пищевого отравления являются тошнота, рвота и жидкий стул», — объясняет Кристина Мулюкова. Специалист отмечает, что пытаться самостоятельно различить инфекцию от отравления не стоит, и при любых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу-педиатру. Заражение может произойти через грязные руки, немытые продукты или при купании в непроверенных водоемах. Основная опасность при кишечных инфекциях и отравлениях — развитие обезвоживания. «Обезвоживание может быть жизнеугрожающим состоянием, поэтому врач назначит отпаивание специальными детскими регидрататирующими растворами», — подчеркивает медик. Важно помнить, что детские растворы содержат необходимые соли и микроэлементы для поддержания водного баланса. При этом нежелательно использовать растворы, предназначенные для взрослых, так как они могут усугубить ситуацию. Профилактика заражения включает в себя простые, но эффективные меры: мытье рук, использование кипяченой или бутилированной воды, тщательное мытье овощей и фруктов. Врач также рекомендует вакцинацию от ротавируса, как эффективный метод профилактики наиболее распространенной кишечной инфекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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