В Челябинске откроется первый в области прокурорский класс

В многопрофильном лицее №148 Челябинска с 1 сентября откроется первый в области «прокурорский класс». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в нем ученики, планирующие поступление в ВУЗ, смогут углубленно изучать историю и обществознание, основы законодательства, ораторское искусство.
«Обучение в прокурорском классе позволит узнать об особенностях службы в органах прокуратуры, освоить азы профессии, определиться со своим будущим и более качественно подготовиться к поступлению в университет. После получения высшего образования прокуратура Челябинской области будет оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
К обучению школьников из спецкласса будут привлекать преподавателей ЮУрГУ, а также работников и ветеранов органов прокуратуры области. Они должны ввести учеников в курс профессии, дать им основы прокурорского надзора и создать условия для дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры.
«Родители могут перевести своих детей в „прокурорский класс“ из других школ не зависимо от места проживания. Зачисление в класс будет проводиться по результатам индивидуального отбора. Прием документов для поступления в кадетский класс будет осуществляться с 26 июня по 4 июля 2025 года», — сообщает пресс-служба ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!