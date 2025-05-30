В Челябинске откроется первый в области прокурорский класс

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Выпускники прокурорского класса смогут получить должность в ведомстве после ВУЗа
Выпускники прокурорского класса смогут получить должность в ведомстве после ВУЗа Фото:

В многопрофильном лицее №148 Челябинска с 1 сентября откроется первый в области «прокурорский класс». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в нем ученики, планирующие поступление в ВУЗ, смогут углубленно изучать историю и обществознание, основы законодательства, ораторское искусство.

«Обучение в прокурорском классе позволит узнать об особенностях службы в органах прокуратуры, освоить азы профессии, определиться со своим будущим и более качественно подготовиться к поступлению в университет. После получения высшего образования прокуратура Челябинской области будет оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

К обучению школьников из спецкласса будут привлекать преподавателей ЮУрГУ, а также работников и ветеранов органов прокуратуры области. Они должны ввести учеников в курс профессии, дать им основы прокурорского надзора и создать условия для дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры.

«Родители могут перевести своих детей в „прокурорский класс“ из других школ не зависимо от места проживания. Зачисление в класс будет проводиться по результатам индивидуального отбора. Прием документов для поступления в кадетский класс будет осуществляться с 26 июня по 4 июля 2025 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

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В многопрофильном лицее №148 Челябинска с 1 сентября откроется первый в области «прокурорский класс». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в нем ученики, планирующие поступление в ВУЗ, смогут углубленно изучать историю и обществознание, основы законодательства, ораторское искусство. «Обучение в прокурорском классе позволит узнать об особенностях службы в органах прокуратуры, освоить азы профессии, определиться со своим будущим и более качественно подготовиться к поступлению в университет. После получения высшего образования прокуратура Челябинской области будет оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве», — отметили в пресс-службе прокуратуры области. К обучению школьников из спецкласса будут привлекать преподавателей ЮУрГУ, а также работников и ветеранов органов прокуратуры области. Они должны ввести учеников в курс профессии, дать им основы прокурорского надзора и создать условия для дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры. «Родители могут перевести своих детей в „прокурорский класс“ из других школ не зависимо от места проживания. Зачисление в класс будет проводиться по результатам индивидуального отбора. Прием документов для поступления в кадетский класс будет осуществляться с 26 июня по 4 июля 2025 года», — сообщает пресс-служба ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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