Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал, как будет выглядеть новый технопарк в Кургане. Новый IT-парк построят в Заозерном районе, а по улице Коли Мяготина уже ведутся работы. Об этом глава региона сообщил в своем tg-канале.
«На правительстве рассмотрели эскизное и плановое решение по проекту IT-технопарка в Заозерном районе города Кургана. Планируется три корпуса с разным функционалом — от развлечения до производства. Попросил коллег учесть в новом проекте кроме IT-профиля еще и компетенции в сфере робототехники», — подчеркнул Шумков.
Губернатор отметил, что в настоящее время на улице Коли Мяготина уже ведется строительство IT-центра компании «Такстелеком». Он подчеркнул, что объединение усилий по развитию IT-колледжа, IT-института и новых инфраструктурных проектов станет мощным стимулом для развития цифровой сферы в Кургане.
Кроме того, за последние пять лет число IT-компаний в регионе увеличилось в 6,5 раз, а общий оборот отрасли вырос в два раза. Ожидается, что запуск новых площадок позволит создать в Кургане несколько сотен высокооплачиваемых рабочих мест.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство технопарка в Заозерном может стартовать в конце 2025 года. Но поиски партнера по созданию могут затянутся до 2027 года.
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