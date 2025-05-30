Минобороны рассказало об успехах на фронте за последнюю неделю

Минобороны: ВС РФ освободили 13 населенных пунктов за неделю
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ВС РФ освободили 13 населенных пунктов за неделю
ВС РФ освободили 13 населенных пунктов за неделю Фото:
новость из сюжета
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В течение недели российские военные установили контроль над 13-ю населенными пунктами.  В их числе семь в Донецкой Народной Республике, четыре — в Сумской области, а также две — в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В течение недели подразделения группировки войск „Север“ в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области», — следует из сообщения военного ведомства.

Кроме того, в сводке говорится о том, что бойцы «Южной» группировки войск освободили в ДНР населенные пункты Романовка, Ступочки, Старая Николаевка и Гнатовка. 

В ходе наступательных операций войсковой группировки «Центр» был взят под контроль населенный пункт Шевченко Первое, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, за последнюю неделю подразделения группировки «Восток» в результате проведенных активных боевых действий установили контроль над населенными пунктами Отрадное и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике.

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В течение недели российские военные установили контроль над 13-ю населенными пунктами.  В их числе семь в Донецкой Народной Республике, четыре — в Сумской области, а также две — в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России. «В течение недели подразделения группировки войск „Север“ в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области», — следует из сообщения военного ведомства. Кроме того, в сводке говорится о том, что бойцы «Южной» группировки войск освободили в ДНР населенные пункты Романовка, Ступочки, Старая Николаевка и Гнатовка.  В ходе наступательных операций войсковой группировки «Центр» был взят под контроль населенный пункт Шевченко Первое, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, за последнюю неделю подразделения группировки «Восток» в результате проведенных активных боевых действий установили контроль над населенными пунктами Отрадное и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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