А нужен ли трамвай: федеральный эксперт предложил отказаться от идеи запуска нового транспорта в Тюмени

Основатель InnovaTransport предложил не запускать новый вид транспорта в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы неоднократно просили в городе запустить, например, трамвай или метро
Тюменцы неоднократно просили в городе запустить, например, трамвай или метро Фото:

В Тюмени вместо запуска нового вида общественного транспорта необходимо развивать существующую систему. Поэтому лучше выстраивать удобную маршрутную сетку и обеспечивать комфортные пересадки, чтобы автобусы могли стать полноценной альтернативой машинам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов.

«Аргумент о „нехватке выбора“ не совсем уместен. Система общественного транспорта уже развивается: автобусные и маршрутные сети становятся шире. Главное — эффективно построить систему общественного транспорта, выстроить удобную маршрутную сетку: магистральные линии и подвозящие маршруты, чтобы поездки по городу стали быстрыми и удобными. Вместо новых видов транспорта логичнее развивать и оптимизировать уже существующую систему», — рассказал URA.RU Алексей.

Эксперт также отметил, что создание выделенных полос на дорогах для автобусов — это еще один путь к эффективному развитию города. Такая реформа позволит сократить пробки и уровень загрязнения на улицах и, кроме того, станет для жителей стимулом пересесть на автобусы. «Факт того, что водители личного транспорта жалуются на выделенные полосы, говорит лишь об одном — они действительно работают. Выделенка даёт приоритет общественному транспорту, который перевозит гораздо больше людей за меньшее время. Это логичная мера: удобство передвижения для большинства горожан важнее, чем комфорт меньшинства», — добавил Смирнов.

Тюменцы неоднократно просили в городе запустить, например, трамвай или метро. Но вместо этого власти решили внедрить новый формат общественного транспорта — скоростное автобусное сообщение, благодаря которой сократится время поездки. 

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В Тюмени вместо запуска нового вида общественного транспорта необходимо развивать существующую систему. Поэтому лучше выстраивать удобную маршрутную сетку и обеспечивать комфортные пересадки, чтобы автобусы могли стать полноценной альтернативой машинам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов. «Аргумент о „нехватке выбора“ не совсем уместен. Система общественного транспорта уже развивается: автобусные и маршрутные сети становятся шире. Главное — эффективно построить систему общественного транспорта, выстроить удобную маршрутную сетку: магистральные линии и подвозящие маршруты, чтобы поездки по городу стали быстрыми и удобными. Вместо новых видов транспорта логичнее развивать и оптимизировать уже существующую систему», — рассказал URA.RU Алексей. Эксперт также отметил, что создание выделенных полос на дорогах для автобусов — это еще один путь к эффективному развитию города. Такая реформа позволит сократить пробки и уровень загрязнения на улицах и, кроме того, станет для жителей стимулом пересесть на автобусы. «Факт того, что водители личного транспорта жалуются на выделенные полосы, говорит лишь об одном — они действительно работают. Выделенка даёт приоритет общественному транспорту, который перевозит гораздо больше людей за меньшее время. Это логичная мера: удобство передвижения для большинства горожан важнее, чем комфорт меньшинства», — добавил Смирнов. Тюменцы неоднократно просили в городе запустить, например, трамвай или метро. Но вместо этого власти решили внедрить новый формат общественного транспорта — скоростное автобусное сообщение, благодаря которой сократится время поездки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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