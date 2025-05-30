В Тюмени ушла из жизни судья Арбитражного суда

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Женщина работала в Арбитражном суде Тюменской области с 1992 по 2004 годы
Женщина работала в Арбитражном суде Тюменской области с 1992 по 2004 годы Фото:

В Тюмени на 82-м году жизни скончалась судья Арбитражного суда Людмила Шулятьева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Арбитражный суд Тюменской области с прискорбием сообщает, что на 82-м году ушла из жизни судья Арбитражного суда Тюменской области в отставке Людмила Алексеевна Шулятьева», — сообщили в пресс-службе. Женщина умерла 29 мая.

В Арбитражном суде Шулятьева проработала с 1992 по 2004 годы. Коллеги отмечают, что в коллективе она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением, была профессионалом своего дела.

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В Тюмени на 82-м году жизни скончалась судья Арбитражного суда Людмила Шулятьева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «Арбитражный суд Тюменской области с прискорбием сообщает, что на 82-м году ушла из жизни судья Арбитражного суда Тюменской области в отставке Людмила Алексеевна Шулятьева», — сообщили в пресс-службе. Женщина умерла 29 мая. В Арбитражном суде Шулятьева проработала с 1992 по 2004 годы. Коллеги отмечают, что в коллективе она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением, была профессионалом своего дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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