В Тюмени ушла из жизни судья Арбитражного суда

В Тюмени на 82-м году жизни скончалась судья Арбитражного суда Людмила Шулятьева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Арбитражный суд Тюменской области с прискорбием сообщает, что на 82-м году ушла из жизни судья Арбитражного суда Тюменской области в отставке Людмила Алексеевна Шулятьева», — сообщили в пресс-службе. Женщина умерла 29 мая.
В Арбитражном суде Шулятьева проработала с 1992 по 2004 годы. Коллеги отмечают, что в коллективе она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением, была профессионалом своего дела.
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