Бойцам ВСУ, виновным в убийствах и издевательствах над мирными жителями приграничных районов Курской области, следует назначать смертную казнь. С таким заявлением выступил возглавляющий Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских неонацистов Максим Григорьев.
«Что касается Курской области, мы будем рассматривать [ВСУ] как террористов. Что касается смертной казни, я лично поддерживаю», — заявил Григорьев во время пресс-конференции, посвященной представлению нового отчета трибунала о случаях пыток российских военнослужащих.
Григорьев отметил, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в настоящее время она не применяется. По его словам, государство делает все возможное для освобождения пленных российских военных. Кроме того, он подчеркнул, что среди удерживаемых на Украине есть и тысячи политзаключенных, и власти работают над решениями по их возвращению.
Ранее Григорьев сообщил, что российские военнослужащие, освобожденные из плена, подвергались пыткам, осуществленным по американским инструкциям. По его словам, плененным накрывали лицо тканью и выливали на него воду, что приводило к невозможности дыхания, передает «Царьград».
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