В России хотят жестоко расправиться с солдатами ВСУ

Григорьев: солдатам ВСУ, убивавшим курян, следует назначать смертную казнь
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Григорьев заявил, что солдат ВСУ, совершивших преступления в Курской области, Россия рассматривает как террористов
Григорьев заявил, что солдат ВСУ, совершивших преступления в Курской области, Россия рассматривает как террористов Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Бойцам ВСУ, виновным в убийствах и издевательствах над мирными жителями приграничных районов Курской области, следует назначать смертную казнь. С таким заявлением выступил возглавляющий Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских неонацистов Максим Григорьев. 

«Что касается Курской области, мы будем рассматривать [ВСУ] как террористов. Что касается смертной казни, я лично поддерживаю», — заявил Григорьев во время пресс-конференции, посвященной представлению нового отчета трибунала о случаях пыток российских военнослужащих.

Григорьев отметил, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в настоящее время она не применяется. По его словам, государство делает все возможное для освобождения пленных российских военных. Кроме того, он подчеркнул, что среди удерживаемых на Украине есть и тысячи политзаключенных, и власти работают над решениями по их возвращению.

Ранее Григорьев сообщил, что российские военнослужащие, освобожденные из плена, подвергались пыткам, осуществленным по американским инструкциям. По его словам, плененным накрывали лицо тканью и выливали на него воду, что приводило к невозможности дыхания, передает «Царьград».

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Бойцам ВСУ, виновным в убийствах и издевательствах над мирными жителями приграничных районов Курской области, следует назначать смертную казнь. С таким заявлением выступил возглавляющий Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских неонацистов Максим Григорьев.  «Что касается Курской области, мы будем рассматривать [ВСУ] как террористов. Что касается смертной казни, я лично поддерживаю», — заявил Григорьев во время пресс-конференции, посвященной представлению нового отчета трибунала о случаях пыток российских военнослужащих. Григорьев отметил, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в настоящее время она не применяется. По его словам, государство делает все возможное для освобождения пленных российских военных. Кроме того, он подчеркнул, что среди удерживаемых на Украине есть и тысячи политзаключенных, и власти работают над решениями по их возвращению. Ранее Григорьев сообщил, что российские военнослужащие, освобожденные из плена, подвергались пыткам, осуществленным по американским инструкциям. По его словам, плененным накрывали лицо тканью и выливали на него воду, что приводило к невозможности дыхания, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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