В Первоуральске силовики задержали 46-летнего велосипедиста, который влетел в иномарку, после чего жестоко избил водителя. От сильного удара автомобилист потерял сознание, а «уличный боксер» добил его ногами, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«От 44-летнего местного жителя поступило заявление с просьбой найти и привлечь к ответственности „уличного дикаря“, от рук которого он серьезно морально и физически пострадал. Представители МВД в ходе поисковых мероприятий вышли на след и задержали 46-летнего гражданина», — пояснил полковник Горелых.
По его словам, буйный велосипедист уже дал признательные показания и извинился перед пострадавшим. На данный момент полиция проводит проверку. Процессуальное решение будет принято, когда медики выяснят степень тяжести травм.
Инцидент случился несколько дней назад. Велосипедист столкнулся с иномаркой и тут же кинулся на водителя с кулаками. После избиения мужчина скрылся.
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