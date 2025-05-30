В Первоуральске задержали велосипедиста, отправившего в нокаут автомобилиста. Видео

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Полиция проводит проверку
Полиция проводит проверку Фото:

В Первоуральске силовики задержали 46-летнего велосипедиста, который влетел в иномарку, после чего жестоко избил водителя. От сильного удара автомобилист потерял сознание, а «уличный боксер» добил его ногами, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«От 44-летнего местного жителя поступило заявление с просьбой найти и привлечь к ответственности „уличного дикаря“, от рук которого он серьезно морально и физически пострадал. Представители МВД в ходе поисковых мероприятий вышли на след и задержали 46-летнего гражданина», — пояснил полковник Горелых.

По его словам, буйный велосипедист уже дал признательные показания и извинился перед пострадавшим. На данный момент полиция проводит проверку. Процессуальное решение будет принято, когда медики выяснят степень тяжести травм.

Инцидент случился несколько дней назад. Велосипедист столкнулся с иномаркой и тут же кинулся на водителя с кулаками. После избиения мужчина скрылся.

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В Первоуральске силовики задержали 46-летнего велосипедиста, который влетел в иномарку, после чего жестоко избил водителя. От сильного удара автомобилист потерял сознание, а «уличный боксер» добил его ногами, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «От 44-летнего местного жителя поступило заявление с просьбой найти и привлечь к ответственности „уличного дикаря“, от рук которого он серьезно морально и физически пострадал. Представители МВД в ходе поисковых мероприятий вышли на след и задержали 46-летнего гражданина», — пояснил полковник Горелых. По его словам, буйный велосипедист уже дал признательные показания и извинился перед пострадавшим. На данный момент полиция проводит проверку. Процессуальное решение будет принято, когда медики выяснят степень тяжести травм. Инцидент случился несколько дней назад. Велосипедист столкнулся с иномаркой и тут же кинулся на водителя с кулаками. После избиения мужчина скрылся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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