В Тюмени появится новый индустриальный парк «Рощино» — соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале. Площадка площадью 15,6 гектара разместится в районе одноименного аэропорта и будет ориентирована на развитие производственной и складской инфраструктуры для бизнеса.
«За счет частных инвестиций на площади 15,6 га в районе международного аэропорта Тюмени будут построены для эксплуатации и предоставления в аренду предпринимателям производственные, складские и офисные помещения в формате light industrial», — заявил губернатор. В Тюменской области уже действуют подобные индустриальные парки — «Боровский» и «Богандинский», а также ведется работа над запуском промышленного технопарка «ДСК-500».
Губернатор отметил, что создание индустриального парка «Рощино» — часть комплексной работы по повышению инвестиционной привлекательности региона. В прошлом году стартовало проектирование еще одного индустриального парка — «Московский», который разместится рядом с федеральной трассой и будет оснащен современной инженерной инфраструктурой.
Резиденты индустриальных парков получают доступ к региональным мерам поддержки бизнеса. Глава региона отметил, что создание сети промышленных парков важно для укрепления позиций Тюменской области как одного из ведущих промышленных центров России.
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