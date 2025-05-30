В Тюмени появится новый индустриальный парк

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Парк появится на базе аэропорта Рощино
Парк появится на базе аэропорта Рощино Фото:

В Тюмени появится новый индустриальный парк «Рощино» — соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале. Площадка площадью 15,6 гектара разместится в районе одноименного аэропорта и будет ориентирована на развитие производственной и складской инфраструктуры для бизнеса.

«За счет частных инвестиций на площади 15,6 га в районе международного аэропорта Тюмени будут построены для эксплуатации и предоставления в аренду предпринимателям производственные, складские и офисные помещения в формате light industrial», — заявил губернатор. В Тюменской области уже действуют подобные индустриальные парки — «Боровский» и «Богандинский», а также ведется работа над запуском промышленного технопарка «ДСК-500».

Губернатор отметил, что создание индустриального парка «Рощино» — часть комплексной работы по повышению инвестиционной привлекательности региона. В прошлом году стартовало проектирование еще одного индустриального парка — «Московский», который разместится рядом с федеральной трассой и будет оснащен современной инженерной инфраструктурой.

Резиденты индустриальных парков получают доступ к региональным мерам поддержки бизнеса. Глава региона отметил, что создание сети промышленных парков важно для укрепления позиций Тюменской области как одного из ведущих промышленных центров России.

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В Тюмени появится новый индустриальный парк «Рощино» — соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале. Площадка площадью 15,6 гектара разместится в районе одноименного аэропорта и будет ориентирована на развитие производственной и складской инфраструктуры для бизнеса. «За счет частных инвестиций на площади 15,6 га в районе международного аэропорта Тюмени будут построены для эксплуатации и предоставления в аренду предпринимателям производственные, складские и офисные помещения в формате light industrial», — заявил губернатор. В Тюменской области уже действуют подобные индустриальные парки — «Боровский» и «Богандинский», а также ведется работа над запуском промышленного технопарка «ДСК-500». Губернатор отметил, что создание индустриального парка «Рощино» — часть комплексной работы по повышению инвестиционной привлекательности региона. В прошлом году стартовало проектирование еще одного индустриального парка — «Московский», который разместится рядом с федеральной трассой и будет оснащен современной инженерной инфраструктурой. Резиденты индустриальных парков получают доступ к региональным мерам поддержки бизнеса. Глава региона отметил, что создание сети промышленных парков важно для укрепления позиций Тюменской области как одного из ведущих промышленных центров России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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