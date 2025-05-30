Пора плавать: сколько стоит вход на частные пляжи Челябинска

31 мая 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

На частных пляжах Челябинска стартовал сезон купания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в последние выходные мая ожидается 30-градусная жара, в которую большинство горожан устремятся открыть пляжный сезон. Сколько стоит вход на частные пляжи столицы региона, и что предлагают местные базы отдыха — рассказывает URA.RU. Парк-отель «Березка» «Березка» за вход на свой пляж просит 900 рублей с человека. Получить доступ к аква-зоне, бассейну и банному комплексу можно за 3000 рублей. Дети до двух лет и постояльцы отеля могут пройти бесплатно. Там же в аренду предлагают сап-борд, катамаран, байдарку и пляжный набор с шезлонгом. Центр отдыха «Солнечный берег» Центр отдыха «Солнечный берег» за вход на территорию обозначил цену в 250 рублей. Детей до пяти лет пускают бесплатно, а пенсионеров — со скидкой в 50%. Мангальную зону можно арендовать за 500 рублей в час. Там же в аренду предлагают катеры, катамараны и «бананы». Отель «Смолино парк» Отель «Смолино парк» за вход в будни просит 350 рублей за человека, в выходные — 400 рублей. Дети до семи лет могут пройти бесплатно. В аренду предлагают пляжный инвентарь, детские круги и нарукавники, игрушки, пляжную кровать, катамараны, сап-борды и гидроциклы. Центр отдыха «Ривьера» Отдохнуть на пляже центра отдыха «Ривьера» можно за 250 рублей с человека. Там же действует тариф с фиксированной стоимостью за автомобиль — 500 рублей в будни и 1000 в выходные. На территории оборудованы зона отдыха, беседки и рыбалка, а также аренда сап-бордов и вейк-бордов. Центр отдыха «Русские забавы» В центре отдыха «Русские забавы» за вход просят 200 рублей. За эту стоимость посетителю доступен шезлонг и пользование общим душем. Отдельно предлагают арендовать беседки разной вместимости, водные лыжи, вейк-борды и квадроциклы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в последние выходные мая ожидается 30-градусная жара, в которую большинство горожан устремятся открыть пляжный сезон. Сколько стоит вход на частные пляжи столицы региона, и что предлагают местные базы отдыха — рассказывает URA.RU. «Березка» за вход на свой пляж просит 900 рублей с человека. Получить доступ к аква-зоне, бассейну и банному комплексу можно за 3000 рублей. Дети до двух лет и постояльцы отеля могут пройти бесплатно. Там же в аренду предлагают сап-борд, катамаран, байдарку и пляжный набор с шезлонгом. Центр отдыха «Солнечный берег» за вход на территорию обозначил цену в 250 рублей. Детей до пяти лет пускают бесплатно, а пенсионеров — со скидкой в 50%. Мангальную зону можно арендовать за 500 рублей в час. Там же в аренду предлагают катеры, катамараны и «бананы». Отель «Смолино парк» за вход в будни просит 350 рублей за человека, в выходные — 400 рублей. Дети до семи лет могут пройти бесплатно. В аренду предлагают пляжный инвентарь, детские круги и нарукавники, игрушки, пляжную кровать, катамараны, сап-борды и гидроциклы. Отдохнуть на пляже центра отдыха «Ривьера» можно за 250 рублей с человека. Там же действует тариф с фиксированной стоимостью за автомобиль — 500 рублей в будни и 1000 в выходные. На территории оборудованы зона отдыха, беседки и рыбалка, а также аренда сап-бордов и вейк-бордов. В центре отдыха «Русские забавы» за вход просят 200 рублей. За эту стоимость посетителю доступен шезлонг и пользование общим душем. Отдельно предлагают арендовать беседки разной вместимости, водные лыжи, вейк-борды и квадроциклы.