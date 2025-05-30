«Дешевле купить билет в Сочи Парк»: за что тюменцы любят и ненавидят Цветной бульвар

В Тюмени Цветной бульвар является одной из главных достопримечательностей города. Жители считают его прекрасным местом для прогулок, но при этом жалуются на высокие цены на аттракционы. За что тюменцы любят и ненавидят Цветной бульвар — в материале URA.RU.
«Цены — космос»
Главная претензия жителей к парку — стоимость билетов на карусели. В будни цены доходят до 450 рублей за прокат на одном аттракционе, а в выходные — до 500. Кроме того, тюменцам не нравится, что на некоторые карусели, куда детей не пускают без родителей, приходится платить в два раза больше.
«Цены — космос. За сопровождающего взрослого на всех аттракционах нужно платить, а это 400 плюс 400 равно 800 рублей за пять минут катания. А с двумя детьми и того больше. Во вторник скидка, но она не ощущается», — написала в приложении 2ГИС пользовательница с ником «Ваш клиент». «Дешевле купить билет до Сочи Парка (стоимость билета — 2 900 рублей, включен безлимитный прокат на всех каруселях прим.ред.) — прокатить ребенка на одной карусели — 800 рублей», — добавила другая тюменка.
Еще одна проблема парка, по словам жителей, — грязный фонтан. А еще тюменцы просят добавить больше зелени, арт-объектов и новых аттракционов. «Надо переделать и что-нибудь новенькое построить», — предложил местный. «С одной стороны, видно, что стараются как-то украсить бульвар, каруселей достаточно и для детей, и взрослых. Но, к сожалению, фонтан уже выглядит изношенным, грязным, плитка вся перекосилась», — написала Катя Щ.
Красиво и атмосферно
При этом жители и гости города отмечают красоту парка и атмосфера. Тюменцы оценили, что на бульваре представлено много аттракционов, пешеходная зона для прогулок и кафе и рестораны. Жители называют парк хорошим местом для семейных прогулок.
«Прекрасное место, всегда найдется, чем заняться и где перекусить. Хорошая атмосфера и добрые люди вокруг», — написала Крис. «Небольшой красивый парк, много развлечений и аттракционов. Детям понравится. Рядом рестораны и кафе на любой вкус», — добавила Светлана. «Хорошее место для прогулок в центре города. Есть фонтаны, скульптуры, колесо обозрения. Вечером красиво подсвечивается», — оставил отзыв Егор Кызылов. «Аттракционы, карусели, кафе и мороженое. Все, что нужно для отдыха семьей или компанией», — завершил Руслан.
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