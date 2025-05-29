В ХМАО компании набирают сотрудников без опыта на зарплату в 200 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели готовы платить сотрудникам без опыта зарплату более 200 тысяч рублей. На такую сумму могут рассчитывать врачи-косметологи и эксперты по недвижимости, рассказали URA.RU аналитики Head Hunter.
«Врачу-косметологу в Сургуте могут платить от 200 до 350 тысяч на руки за месяц в частной клинике», — следует из данных исследования сервиса. Компания готова обучать новичков. В сфере недвижимости работодатели тоже ищут сотрудников без опыта для работы менеджером по поиску коммерческих объектов. На такой позиции тоже обещают платить от 200 тысяч. Однако чаще всего финальная зарплата зависит от выработки.
На зарплаты поменьше могут рассчитывать дефектоскописты в нефтяной отрасли, а также водители большегрузов и маляры по металлу. Предложения по оплате у них начинаются на уровне около 150 тысяч. А вот стартовые зарплаты у менеджеров по продажам и фитнес-тренеров могут начинаться примерно со 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дефицитных вакансиях в ХМАО. Тогда речь шла о рабочих специальностях и работниках общепита.
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