Аналитики назвали самые дефицитные вакансии в ХМАО

В Югре катастрофически не хватает специалистов рабочих специальностей и работников общепита. Такие данные URA.RU привели аналитики Head Hunter.
«Самыми остродефицитными в ХМАО являются токари, фрезеровщики, шлифовщики — одно резюме на вакансию, также очень востребованы повара, пекари, кондитеры — 1,2 резюме на вакансию», — следует из мониторинга аналитиков. В топе дефицитных профессией также врачи, мерчендайзеры и парикмахеры.
Работодатели испытывают сложности с поиском дворников (1,0 резюме на вакансию), ветеринарных врачей, главных врачей, заведующих отделением (по 1,2). Врачам разных специальностей в ХМАО предлагают зарплату от 158 тысяч рублей и выше. Кардиолог может заработать до 210 тысяч рублей, а стоматолог-ортопед или оториноларинголог — от 200 тысяч рублей за месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи могут заработать до 600 тысяч рублей. Челюстно-лицевому хирургу предлагают зарплату от 500 тысяч рублей за месяц, до 600 тысяч рублей — врачу косметологу-дерматовенерологу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!