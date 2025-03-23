23 марта 2025
22 марта 2025

Аналитики назвали самые дефицитные вакансии в ХМАО

В ХМАО катастрофически не хватает поваров, токарей и врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из самых востребованных специальностей в ХМАО - токарь
Одна из самых востребованных специальностей в ХМАО - токарь Фото:

В Югре катастрофически не хватает специалистов рабочих специальностей и работников общепита. Такие данные URA.RU привели аналитики Head Hunter.

«Самыми остродефицитными в ХМАО являются токари, фрезеровщики, шлифовщики — одно резюме на вакансию, также очень востребованы повара, пекари, кондитеры — 1,2 резюме на вакансию», — следует из мониторинга аналитиков. В топе дефицитных профессией также врачи, мерчендайзеры и парикмахеры.

Работодатели испытывают сложности с поиском дворников (1,0 резюме на вакансию), ветеринарных врачей, главных врачей, заведующих отделением (по 1,2). Врачам разных специальностей в ХМАО предлагают зарплату от 158 тысяч рублей и выше. Кардиолог может заработать до 210 тысяч рублей, а стоматолог-ортопед или оториноларинголог — от 200 тысяч рублей за месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи могут заработать до 600 тысяч рублей. Челюстно-лицевому хирургу предлагают зарплату от 500 тысяч рублей за месяц, до 600 тысяч рублей — врачу косметологу-дерматовенерологу.

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В Югре катастрофически не хватает специалистов рабочих специальностей и работников общепита. Такие данные URA.RU привели аналитики Head Hunter. «Самыми остродефицитными в ХМАО являются токари, фрезеровщики, шлифовщики — одно резюме на вакансию, также очень востребованы повара, пекари, кондитеры — 1,2 резюме на вакансию», — следует из мониторинга аналитиков. В топе дефицитных профессией также врачи, мерчендайзеры и парикмахеры. Работодатели испытывают сложности с поиском дворников (1,0 резюме на вакансию), ветеринарных врачей, главных врачей, заведующих отделением (по 1,2). Врачам разных специальностей в ХМАО предлагают зарплату от 158 тысяч рублей и выше. Кардиолог может заработать до 210 тысяч рублей, а стоматолог-ортопед или оториноларинголог — от 200 тысяч рублей за месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи могут заработать до 600 тысяч рублей. Челюстно-лицевому хирургу предлагают зарплату от 500 тысяч рублей за месяц, до 600 тысяч рублей — врачу косметологу-дерматовенерологу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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