29 мая 2025

В ХМАО обвалились цены на авиабилеты до Сочи

Авиабилеты из Сургута в Сочи подешевели на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиабилеты из ХМАО в Сочи упали в цене
Авиабилеты из ХМАО в Сочи упали в цене Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты до Сочи. Цены перелетов из Сургута на конец июля снизились более чем на 40%.

«Стоимость авиабилета из Сургута в Сочи на 24 июля в одну сторону составляет чуть менее 14 тысяч рублей. До этого цена была почти 20 тысяч», — следует из информации сервиса бронирований. По похожей цене можно найти авиабилеты и в начале июня. Однако чаще в начале лета стоимость перелетов на данный момент доходит до 20 тысяч.

По сниженным ценам улететь к Черному морю можно и из Нижневартовска. В начале июня на отдельные даты билет в одну сторону стал чуть дешевле 10 тысяч рублей. А до этого стоимость была около 16,5.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных летних местах отдыха у жителей ХМАО. Оказалось, как и в прошлом году, многие предпочитают проводить отпуск в Сочи. Почти половина югорчан выбирает это направление.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты до Сочи. Цены перелетов из Сургута на конец июля снизились более чем на 40%. «Стоимость авиабилета из Сургута в Сочи на 24 июля в одну сторону составляет чуть менее 14 тысяч рублей. До этого цена была почти 20 тысяч», — следует из информации сервиса бронирований. По похожей цене можно найти авиабилеты и в начале июня. Однако чаще в начале лета стоимость перелетов на данный момент доходит до 20 тысяч. По сниженным ценам улететь к Черному морю можно и из Нижневартовска. В начале июня на отдельные даты билет в одну сторону стал чуть дешевле 10 тысяч рублей. А до этого стоимость была около 16,5. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных летних местах отдыха у жителей ХМАО. Оказалось, как и в прошлом году, многие предпочитают проводить отпуск в Сочи. Почти половина югорчан выбирает это направление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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