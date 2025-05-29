В ХМАО обвалились цены на авиабилеты до Сочи

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты до Сочи. Цены перелетов из Сургута на конец июля снизились более чем на 40%.
«Стоимость авиабилета из Сургута в Сочи на 24 июля в одну сторону составляет чуть менее 14 тысяч рублей. До этого цена была почти 20 тысяч», — следует из информации сервиса бронирований. По похожей цене можно найти авиабилеты и в начале июня. Однако чаще в начале лета стоимость перелетов на данный момент доходит до 20 тысяч.
По сниженным ценам улететь к Черному морю можно и из Нижневартовска. В начале июня на отдельные даты билет в одну сторону стал чуть дешевле 10 тысяч рублей. А до этого стоимость была около 16,5.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных летних местах отдыха у жителей ХМАО. Оказалось, как и в прошлом году, многие предпочитают проводить отпуск в Сочи. Почти половина югорчан выбирает это направление.
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