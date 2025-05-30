В Абхазии задержали возможного убийцу следователя из Москвы

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Мужчина был задержан на территории Гагрского района Абхазии
Мужчина был задержан на территории Гагрского района Абхазии Фото:

В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве следователя в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По горячим следам задержан подозреваемый в убийстве следователя столичной полиции», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Мужчина был задержан на территории Гагрского района Абхазии. Им оказался 29-летний уроженец города Биробиджан. Оперативные мероприятия позволили быстро установить местонахождение и задержать предполагаемого преступника.

Убийство произошло 28 мая 2025 года в дачном доме, расположенном на территории Адлерского района города Сочи. Преступление произошло при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время задержанный доставлен в город Сочи для проведения необходимых процессуальных действий.

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В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве следователя в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «По горячим следам задержан подозреваемый в убийстве следователя столичной полиции», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Мужчина был задержан на территории Гагрского района Абхазии. Им оказался 29-летний уроженец города Биробиджан. Оперативные мероприятия позволили быстро установить местонахождение и задержать предполагаемого преступника. Убийство произошло 28 мая 2025 года в дачном доме, расположенном на территории Адлерского района города Сочи. Преступление произошло при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время задержанный доставлен в город Сочи для проведения необходимых процессуальных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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