В Липецкой области полыхает заповедник

МЧС: площадь пожара в Воронежском биосферном заповеднике составила 200 га
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Причина пожара в заповеднике - оборванные провода ЛЭП на железной дороге
Причина пожара в заповеднике - оборванные провода ЛЭП на железной дороге Фото:

В Усманском районе Липецкой области горит Воронежский биосферный заповедник. Площадь возгорания составила 200 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Вчера около полудня в Воронежском биосферном заповеднике вспыхнул пожар. Порывистый ветер раздул пламя на 200 гектаров», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале.

Возникновение огня связано с обрывом проводов линии электропередачи (ЛЭП), проходящей вдоль железнодорожных путей. Несмотря на отсутствие непосредственной опасности для двух населенных пунктов, расположенных вблизи очага возгорания, в районе наблюдается значительное задымление от пожара. Сильный ветер также способствует распространению пламени. На месте ЧП сейчас работают 150 спасателей.

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В Усманском районе Липецкой области горит Воронежский биосферный заповедник. Площадь возгорания составила 200 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Вчера около полудня в Воронежском биосферном заповеднике вспыхнул пожар. Порывистый ветер раздул пламя на 200 гектаров», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. Возникновение огня связано с обрывом проводов линии электропередачи (ЛЭП), проходящей вдоль железнодорожных путей. Несмотря на отсутствие непосредственной опасности для двух населенных пунктов, расположенных вблизи очага возгорания, в районе наблюдается значительное задымление от пожара. Сильный ветер также способствует распространению пламени. На месте ЧП сейчас работают 150 спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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