В Липецкой области полыхает заповедник

В Усманском районе Липецкой области горит Воронежский биосферный заповедник. Площадь возгорания составила 200 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Вчера около полудня в Воронежском биосферном заповеднике вспыхнул пожар. Порывистый ветер раздул пламя на 200 гектаров», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале.
Возникновение огня связано с обрывом проводов линии электропередачи (ЛЭП), проходящей вдоль железнодорожных путей. Несмотря на отсутствие непосредственной опасности для двух населенных пунктов, расположенных вблизи очага возгорания, в районе наблюдается значительное задымление от пожара. Сильный ветер также способствует распространению пламени. На месте ЧП сейчас работают 150 спасателей.
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