В Тюмени без сознания вытащили женщину из воды. Видео

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Инцидент произошел на озере в районе Лесобазы
Инцидент произошел на озере в районе Лесобазы Фото:

В Тюмени из озера без сознания вытащили женщину. Инцидент, по словам очевидцев, произошел на Лесобазе. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На Лесобазе на озере вытащили женщину. Без сознания», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень».

На кадрах видно, как женщину вытаскивают из воды двое мужчин. Они же начали делать ей искусственное дыхание.

Корреспондент агентства отправил запрос в департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени из озера без сознания вытащили женщину. Инцидент, по словам очевидцев, произошел на Лесобазе. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Лесобазе на озере вытащили женщину. Без сознания», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, как женщину вытаскивают из воды двое мужчин. Они же начали делать ей искусственное дыхание. Корреспондент агентства отправил запрос в департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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