Инцидент произошел на озере в районе Лесобазы
В Тюмени из озера без сознания вытащили женщину. Инцидент, по словам очевидцев, произошел на Лесобазе. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На Лесобазе на озере вытащили женщину. Без сознания», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень».
На кадрах видно, как женщину вытаскивают из воды двое мужчин. Они же начали делать ей искусственное дыхание.
Корреспондент агентства отправил запрос в департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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