NY: Трампу разрешили выгонять мигрантов, приехавших при Байдене

Верховный суд позволил администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие гуманитарной инициативы, реализованной при президентстве Джо Байдена, которая обеспечивала временный вид на жительство свыше 500 тысячам иммигрантов. Об этом сообщается в постановлении суда.
«Верховный суд разрешил администрации Трампа на время отменить гуманитарную программу эпохи Байдена, направленную на предоставление временного вида на жительство более чем 500 000 иммигрантов из стран, столкнувшихся с войной и политическими потрясениями», — передает The New York Times содержание документа. Там добавили, что постановление предусматривает возможность депортации мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити. Эти меры были приняты на фоне многочисленных обращений с требованием к суду рассмотреть инициативы администрации, направленные на изменение иммиграционной политики, действовавшей при Байдене.
Ранее федеральный судья округа Массачусетс Индира Талвани постановила, что правительство должно отменить запрет, препятствующий рассмотрению заявлений мигрантов о продлении их легального статуса в Соединенных Штатах. Решение суда распространяется, в частности, на иностранных военнослужащих, а также граждан Афганистана и Украины.
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