NY: Трампу разрешили выгонять мигрантов, приехавших при Байдене

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Постаноыление разрешает Трампу депортировать мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити
Постаноыление разрешает Трампу депортировать мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити Фото:

Верховный суд позволил администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие гуманитарной инициативы, реализованной при президентстве Джо Байдена, которая обеспечивала временный вид на жительство свыше 500 тысячам иммигрантов. Об этом сообщается в постановлении суда. 

«Верховный суд разрешил администрации Трампа на время отменить гуманитарную программу эпохи Байдена, направленную на предоставление временного вида на жительство более чем 500 000 иммигрантов из стран, столкнувшихся с войной и политическими потрясениями», — передает The New York Times содержание документа. Там добавили, что постановление предусматривает возможность депортации мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити. Эти меры были приняты на фоне многочисленных обращений с требованием к суду рассмотреть инициативы администрации, направленные на изменение иммиграционной политики, действовавшей при Байдене.

Ранее федеральный судья округа Массачусетс Индира Талвани постановила, что правительство должно отменить запрет, препятствующий рассмотрению заявлений мигрантов о продлении их легального статуса в Соединенных Штатах. Решение суда распространяется, в частности, на иностранных военнослужащих, а также граждан Афганистана и Украины.

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Верховный суд позволил администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие гуманитарной инициативы, реализованной при президентстве Джо Байдена, которая обеспечивала временный вид на жительство свыше 500 тысячам иммигрантов. Об этом сообщается в постановлении суда.  «Верховный суд разрешил администрации Трампа на время отменить гуманитарную программу эпохи Байдена, направленную на предоставление временного вида на жительство более чем 500 000 иммигрантов из стран, столкнувшихся с войной и политическими потрясениями», — передает The New York Times содержание документа. Там добавили, что постановление предусматривает возможность депортации мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити. Эти меры были приняты на фоне многочисленных обращений с требованием к суду рассмотреть инициативы администрации, направленные на изменение иммиграционной политики, действовавшей при Байдене. Ранее федеральный судья округа Массачусетс Индира Талвани постановила, что правительство должно отменить запрет, препятствующий рассмотрению заявлений мигрантов о продлении их легального статуса в Соединенных Штатах. Решение суда распространяется, в частности, на иностранных военнослужащих, а также граждан Афганистана и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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