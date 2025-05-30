В российском городе за контракт с Минобороны будут давать по 500 тысяч рублей

В Геленджике увеличили единовременную выплату участникам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Геленджика выплатит по 500 тысяч рублей жителям, подписавшим контракт с Минобороны
Администрация Геленджика выплатит по 500 тысяч рублей жителям, подписавшим контракт с Минобороны Фото:

Администрация Геленджика повысит размер муниципальной выплаты до 500 тысяч рублей для граждан, подписавших контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Такое заявление сделал глава города Алексей Богодистов. 

«С 1 июня увеличиваем муниципальную выплату до 500 тыс. рублей для каждого, кто заключил контракт на прохождение военной службы в военном комиссариате Геленджике в зоне проведения СВО», — написал Богодистов в telegram-канале. По словам главы города, граждане, оформившие контракт в военкомате курортного города, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 2,4 миллиона рублей.

Как пояснил мэр, эта сумма формируется из нескольких источников: 500 тысяч рублей предоставляет администрация Геленджика. Еще 1,5 миллиона рублей выделяет Краснодарский край, еще 400 тысяч рублей поступают от Министерства обороны Российской Федерации.

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Администрация Геленджика повысит размер муниципальной выплаты до 500 тысяч рублей для граждан, подписавших контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Такое заявление сделал глава города Алексей Богодистов.  «С 1 июня увеличиваем муниципальную выплату до 500 тыс. рублей для каждого, кто заключил контракт на прохождение военной службы в военном комиссариате Геленджике в зоне проведения СВО», — написал Богодистов в telegram-канале. По словам главы города, граждане, оформившие контракт в военкомате курортного города, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 2,4 миллиона рублей. Как пояснил мэр, эта сумма формируется из нескольких источников: 500 тысяч рублей предоставляет администрация Геленджика. Еще 1,5 миллиона рублей выделяет Краснодарский край, еще 400 тысяч рублей поступают от Министерства обороны Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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