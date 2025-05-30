В российском городе за контракт с Минобороны будут давать по 500 тысяч рублей

Администрация Геленджика повысит размер муниципальной выплаты до 500 тысяч рублей для граждан, подписавших контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Такое заявление сделал глава города Алексей Богодистов.
«С 1 июня увеличиваем муниципальную выплату до 500 тыс. рублей для каждого, кто заключил контракт на прохождение военной службы в военном комиссариате Геленджике в зоне проведения СВО», — написал Богодистов в telegram-канале. По словам главы города, граждане, оформившие контракт в военкомате курортного города, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 2,4 миллиона рублей.
Как пояснил мэр, эта сумма формируется из нескольких источников: 500 тысяч рублей предоставляет администрация Геленджика. Еще 1,5 миллиона рублей выделяет Краснодарский край, еще 400 тысяч рублей поступают от Министерства обороны Российской Федерации.
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