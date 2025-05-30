Россия жестко высказала свое мнение Сербии

Россия выразила недовольство попытками Сербии балансировать между Москвой и Западом на фоне сообщений о поставках сербских боеприпасов Украине. Об этом заявил научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода.
«Москва дала понять, что ей надоели попытки [президента Сербии Александра] Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Европейский союз (ЕС). Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — заявил Вейвода The Financial Times (FT).
Ранее, 9 мая, президент Сербии Александр Вучич уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сообщения о возможных поставках сербских боеприпасов Украине и отметил, что для установления фактов создана совместная рабочая группа. Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность действиями Белграда, указывая на использование схем с поддельными сертификатами и участием третьих стран для обхода официального нейтралитета Сербии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.