Россия жестко высказала свое мнение Сербии

FT: РФ дала понять Сербии, что усидеть на двух стульях не получится
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Россия пытается выяснить у Сербии на чьей она стороне
Россия пытается выяснить у Сербии на чьей она стороне Фото:

Россия выразила недовольство попытками Сербии балансировать между Москвой и Западом на фоне сообщений о поставках сербских боеприпасов Украине. Об этом заявил научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода.

«Москва дала понять, что ей надоели попытки [президента Сербии Александра] Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Европейский союз (ЕС). Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — заявил Вейвода The Financial Times (FT).

Ранее, 9 мая, президент Сербии Александр Вучич уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сообщения о возможных поставках сербских боеприпасов Украине и отметил, что для установления фактов создана совместная рабочая группа. Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность действиями Белграда, указывая на использование схем с поддельными сертификатами и участием третьих стран для обхода официального нейтралитета Сербии.

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Россия выразила недовольство попытками Сербии балансировать между Москвой и Западом на фоне сообщений о поставках сербских боеприпасов Украине. Об этом заявил научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода. «Москва дала понять, что ей надоели попытки [президента Сербии Александра] Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Европейский союз (ЕС). Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — заявил Вейвода The Financial Times (FT). Ранее, 9 мая, президент Сербии Александр Вучич уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сообщения о возможных поставках сербских боеприпасов Украине и отметил, что для установления фактов создана совместная рабочая группа. Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность действиями Белграда, указывая на использование схем с поддельными сертификатами и участием третьих стран для обхода официального нейтралитета Сербии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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