Неизвестный с молотком напал на синагогу в Сочи

Злоумышленник с молотком и камнями попытался проникнуть в здание синагоги в Сочи 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главного раввина России. По данным источника, нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.
«Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон», — сообщили в пресс-службе Главного раввина России передает РИА Новости. Представители еврейской общины уточнили, что в момент происшествия в здании находились дети и учителя, однако им удалось быстро укрыться в безопасном месте.
Нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.
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