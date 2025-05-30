Неизвестный с молотком напал на синагогу в Сочи

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Синагога в Сочи подверглась нападению
Синагога в Сочи подверглась нападению Фото:

Злоумышленник с молотком и камнями попытался проникнуть в здание синагоги в Сочи 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главного раввина России. По данным источника, нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.

«Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон», — сообщили в пресс-службе Главного раввина России передает РИА Новости. Представители еврейской общины уточнили, что в момент происшествия в здании находились дети и учителя, однако им удалось быстро укрыться в безопасном месте.

Нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.

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Злоумышленник с молотком и камнями попытался проникнуть в здание синагоги в Сочи 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главного раввина России. По данным источника, нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал. «Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон», — сообщили в пресс-службе Главного раввина России передает РИА Новости. Представители еврейской общины уточнили, что в момент происшествия в здании находились дети и учителя, однако им удалось быстро укрыться в безопасном месте. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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