30 мая 2025

На Каме пермяки обнаружили тело человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Как труп оказался на берегу, еще предстоит выяснить (архивное фото)
Как труп оказался на берегу, еще предстоит выяснить (архивное фото) Фото:

Жители Перми 30 мая нашли труп человека на набережной Камы. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю рассказали URA.RU, что погибший — мужчина.

«Найдет труп мужчины. Следователями <...> устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве. Другие детали раскрыты не были.

URA.RU уже писало, что в разгар майских праздников в Перми обнаружили тело мужчины в жилом доме на улице Танкистов. Тогда причиной трагедии стало расставание, на месте — нашли предсмертную записку.

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Жители Перми 30 мая нашли труп человека на набережной Камы. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю рассказали URA.RU, что погибший — мужчина. «Найдет труп мужчины. Следователями <...> устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве. Другие детали раскрыты не были. URA.RU уже писало, что в разгар майских праздников в Перми обнаружили тело мужчины в жилом доме на улице Танкистов. Тогда причиной трагедии стало расставание, на месте — нашли предсмертную записку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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