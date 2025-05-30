На Каме пермяки обнаружили тело человека

Как труп оказался на берегу, еще предстоит выяснить (архивное фото)
Жители Перми 30 мая нашли труп человека на набережной Камы. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю рассказали URA.RU, что погибший — мужчина.
«Найдет труп мужчины. Следователями <...> устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве. Другие детали раскрыты не были.
URA.RU уже писало, что в разгар майских праздников в Перми обнаружили тело мужчины в жилом доме на улице Танкистов. Тогда причиной трагедии стало расставание, на месте — нашли предсмертную записку.
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