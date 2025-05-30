30 мая 2025

В ХМАО легковушка улетела в кювет и перевернулась на крышу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением (архивное фото)
Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением (архивное фото) Фото:

На выезде из города Югорска (ХМАО) отечественный водитель легкового авто не справился с управлением и улетел в кювет. По сообщению очевидцев, после ДТП машина лежала на крыше.

«На кольце в сторону города Советский произошло ДТП — „ВАЗ-2115“ улетел в кювет и приземлился на крышу», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».

По словам очевидцев, судя по звуку тормозов, автомобиль летел на большой скорости. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Позже автомобиль эвакуировали. Состояние водителя, а также были ли с ним пассажиры — не сообщается.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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На выезде из города Югорска (ХМАО) отечественный водитель легкового авто не справился с управлением и улетел в кювет. По сообщению очевидцев, после ДТП машина лежала на крыше. «На кольце в сторону города Советский произошло ДТП — „ВАЗ-2115“ улетел в кювет и приземлился на крышу», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска». По словам очевидцев, судя по звуку тормозов, автомобиль летел на большой скорости. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Позже автомобиль эвакуировали. Состояние водителя, а также были ли с ним пассажиры — не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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