На выезде из города Югорска (ХМАО) отечественный водитель легкового авто не справился с управлением и улетел в кювет. По сообщению очевидцев, после ДТП машина лежала на крыше.
«На кольце в сторону города Советский произошло ДТП — „ВАЗ-2115“ улетел в кювет и приземлился на крышу», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».
По словам очевидцев, судя по звуку тормозов, автомобиль летел на большой скорости. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Позже автомобиль эвакуировали. Состояние водителя, а также были ли с ним пассажиры — не сообщается.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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