Рядом с игровой площадкой в Перми дети обнаружили труп

Трое юных пермяков нашли труп возле детской игровой площадкой в Мотовилихинском районе города. По словам очевидцев, на место происшествия приехал полиция в сопровождении агентства ритуальных услуг.
«Рядом с детской площадкой у дома №3 по улице Аркадия Гайдара трое детей нашли труп. Это произошло вчера (29 мая — прим. URA.RU). Вызвали полицию. Вместе с правоохранителями приехало агентство ритуальных услуг, тело увезли», — со ссылкой на своих подписчиков передает news59ru.
Местные жители считают, что криминала в инциденте нет. Погибший был бездомным. В полиции заявили, что все материалы дела переданы в СК.
Ранее URA.RU рассказывало о трупе, который нашли на набережной Камы. Следователи отметили, что уже занимаются проверкой.
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