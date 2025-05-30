30 мая 2025

Рядом с игровой площадкой в Перми дети обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело быстро увезли
Тело быстро увезли Фото:

Трое юных пермяков нашли труп возле детской игровой площадкой в Мотовилихинском районе города. По словам очевидцев, на место происшествия приехал полиция в сопровождении агентства ритуальных услуг.

«Рядом с детской площадкой у дома №3 по улице Аркадия Гайдара трое детей нашли труп. Это произошло вчера (29 мая — прим. URA.RU). Вызвали полицию. Вместе с правоохранителями приехало агентство ритуальных услуг, тело увезли», — со ссылкой на своих подписчиков передает news59ru.

Местные жители считают, что криминала в инциденте нет. Погибший был бездомным. В полиции заявили, что все материалы дела переданы в СК.

Ранее URA.RU рассказывало о трупе, который нашли на набережной Камы. Следователи отметили, что уже занимаются проверкой.

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Трое юных пермяков нашли труп возле детской игровой площадкой в Мотовилихинском районе города. По словам очевидцев, на место происшествия приехал полиция в сопровождении агентства ритуальных услуг. «Рядом с детской площадкой у дома №3 по улице Аркадия Гайдара трое детей нашли труп. Это произошло вчера (29 мая — прим. URA.RU). Вызвали полицию. Вместе с правоохранителями приехало агентство ритуальных услуг, тело увезли», — со ссылкой на своих подписчиков передает news59ru. Местные жители считают, что криминала в инциденте нет. Погибший был бездомным. В полиции заявили, что все материалы дела переданы в СК. Ранее URA.RU рассказывало о трупе, который нашли на набережной Камы. Следователи отметили, что уже занимаются проверкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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