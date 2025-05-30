30 мая 2025

Байден рассказал, что борется с онкологией

Джо Байден начал курс лечения от рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден начал прием лекарств от рака
Байден начал прием лекарств от рака Фото:

Экс-президент США Джо Байден начал курс лечения от рака. Об этом он заявил на встрече с избирателями в штате Делавэр.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — отметил он. Таким образом, бывший глава государства подчеркнул, что болезнь не затронула жизненно важные органы и не ослабила его физическое состояние.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщал, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости, и прогнозировал срок жизни от 12 до 18 месяцев. Офис экс-президента подтверждал диагноз и отмечал, что Байден проходит необходимое лечение. В марте 2023 года Байден уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.

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Экс-президент США Джо Байден начал курс лечения от рака. Об этом он заявил на встрече с избирателями в штате Делавэр. «Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — отметил он. Таким образом, бывший глава государства подчеркнул, что болезнь не затронула жизненно важные органы и не ослабила его физическое состояние. Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщал, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости, и прогнозировал срок жизни от 12 до 18 месяцев. Офис экс-президента подтверждал диагноз и отмечал, что Байден проходит необходимое лечение. В марте 2023 года Байден уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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