«Осталось 12-18 месяцев»: Байден умирает от рака простаты

Экс-президент США Байден проживет не более 18 месяцев из-за рака
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Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости
Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости Фото:

Экс-президент США Джо Байден может прожить не более 12–18 месяцев из-за агрессивной формы рака простаты. Об этом сообщил бывший врач Белого дома Ронни Джексон интернет-порталу The Washington Free Beacon.

«Это не моя специализация, но я поговорил с несколькими урологами с тех пор, как это стало известно, и все они в один голос твердят, что, возможно, осталось от 12 до 18 месяцев», — сказал Джексон. По его словам, Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Такой диагноз значительно ухудшает прогноз для пациента, поскольку метастатический рак простаты часто плохо поддается лечению и быстро прогрессирует.

Джексон также указал на два возможных сценария: либо о заболевании Байдена было известно задолго до официального объявления, либо его лечащий врач Кевин О 'Коннор допустил ошибку в процессе наблюдения за состоянием здоровья президента в 2021–2025 годах. Офис Байдена ранее подтвердил факт диагноза и сообщил, что экс-президент проходит необходимое лечение. В марте 2023 года Байден уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Бывший президент Дональд Трамп выразил сомнения в своевременности объявления о диагнозе и намекнул на возможное сокрытие информации.

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Экс-президент США Джо Байден может прожить не более 12–18 месяцев из-за агрессивной формы рака простаты. Об этом сообщил бывший врач Белого дома Ронни Джексон интернет-порталу The Washington Free Beacon. «Это не моя специализация, но я поговорил с несколькими урологами с тех пор, как это стало известно, и все они в один голос твердят, что, возможно, осталось от 12 до 18 месяцев», — сказал Джексон. По его словам, Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Такой диагноз значительно ухудшает прогноз для пациента, поскольку метастатический рак простаты часто плохо поддается лечению и быстро прогрессирует. Джексон также указал на два возможных сценария: либо о заболевании Байдена было известно задолго до официального объявления, либо его лечащий врач Кевин О 'Коннор допустил ошибку в процессе наблюдения за состоянием здоровья президента в 2021–2025 годах. Офис Байдена ранее подтвердил факт диагноза и сообщил, что экс-президент проходит необходимое лечение. В марте 2023 года Байден уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Бывший президент Дональд Трамп выразил сомнения в своевременности объявления о диагнозе и намекнул на возможное сокрытие информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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