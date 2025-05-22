«Осталось 12-18 месяцев»: Байден умирает от рака простаты

Экс-президент США Джо Байден может прожить не более 12–18 месяцев из-за агрессивной формы рака простаты. Об этом сообщил бывший врач Белого дома Ронни Джексон интернет-порталу The Washington Free Beacon.
«Это не моя специализация, но я поговорил с несколькими урологами с тех пор, как это стало известно, и все они в один голос твердят, что, возможно, осталось от 12 до 18 месяцев», — сказал Джексон. По его словам, Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Такой диагноз значительно ухудшает прогноз для пациента, поскольку метастатический рак простаты часто плохо поддается лечению и быстро прогрессирует.
Джексон также указал на два возможных сценария: либо о заболевании Байдена было известно задолго до официального объявления, либо его лечащий врач Кевин О 'Коннор допустил ошибку в процессе наблюдения за состоянием здоровья президента в 2021–2025 годах. Офис Байдена ранее подтвердил факт диагноза и сообщил, что экс-президент проходит необходимое лечение. В марте 2023 года Байден уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Бывший президент Дональд Трамп выразил сомнения в своевременности объявления о диагнозе и намекнул на возможное сокрытие информации.
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