30 мая 2025

Ямал вошел в топ некурящих регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале почти 90% жителей не курит
На Ямале почти 90% жителей не курит Фото:

В ЯНАО 11,58% жителей имеют пагубную привычку — курения. Однако в рамках страны, этот показатель относительно невысок. Согласно исследованию ЦНИИОИЗ Минздрава России, Ямал находится на пятом месте среди регионов РФ с наименьшей распространенностью курения.

«Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11,58%, 5-е место», — ознакомились РИА Новости с результатами исследования. Данные подготовлены по итогам марта текущего года.

Лидером рейтинга является Чечня. Здесь курит лишь 0,2% населения. Больше всего курящих в Еврейской автономной и Амурской областях.

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В ЯНАО 11,58% жителей имеют пагубную привычку — курения. Однако в рамках страны, этот показатель относительно невысок. Согласно исследованию ЦНИИОИЗ Минздрава России, Ямал находится на пятом месте среди регионов РФ с наименьшей распространенностью курения. «Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11,58%, 5-е место», — ознакомились РИА Новости с результатами исследования. Данные подготовлены по итогам марта текущего года. Лидером рейтинга является Чечня. Здесь курит лишь 0,2% населения. Больше всего курящих в Еврейской автономной и Амурской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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