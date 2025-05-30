Ямал вошел в топ некурящих регионов России

В ЯНАО 11,58% жителей имеют пагубную привычку — курения. Однако в рамках страны, этот показатель относительно невысок. Согласно исследованию ЦНИИОИЗ Минздрава России, Ямал находится на пятом месте среди регионов РФ с наименьшей распространенностью курения.
«Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11,58%, 5-е место», — ознакомились РИА Новости с результатами исследования. Данные подготовлены по итогам марта текущего года.
Лидером рейтинга является Чечня. Здесь курит лишь 0,2% населения. Больше всего курящих в Еврейской автономной и Амурской областях.
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