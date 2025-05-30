Доктор технических наук Михаил Песин вновь стал деканом механико-технологического факультета (МТФ) Пермского Политеха после тайного голосования. Об этом сообщила пресс-службе вуза.
«В Политехе на заседании ученого совета прошла процедура выборов декана МТФ. По результатам тайного голосования на должность повторно избрали Михаила Песина», — указано на сайте вуза.
В конце 90-х годов Песин завершил обучение на механико-технологическом факультете ПНИПУ, получив диплом с отличием. В 2019-ом ему присвоили звание профессора. В его научном багаже свыше 26 опубликованных статей и три патента на изобретения. Он возглавляет МТФ с 2020 года.
Ранее URA.RU рассказывало об аналогичных процедурах в других пермских вузах. Так в июле должно пройти голосование за ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, где на пост претендуют три кандидата.
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