30 мая 2025

В Пермском Политехе выбрали декана МТФ путем тайного голосования. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Декана механико-технологического факультета переизбрали повторно
Декана механико-технологического факультета переизбрали повторно Фото:

Доктор технических наук Михаил Песин вновь стал деканом механико-технологического факультета (МТФ) Пермского Политеха после тайного голосования. Об этом сообщила пресс-службе вуза.

«В Политехе на заседании ученого совета прошла процедура выборов декана МТФ. По результатам тайного голосования на должность повторно избрали Михаила Песина», — указано на сайте вуза.

В конце 90-х годов Песин завершил обучение на механико-технологическом факультете ПНИПУ, получив диплом с отличием. В 2019-ом ему присвоили звание профессора. В его научном багаже свыше 26 опубликованных статей и три патента на изобретения. Он возглавляет МТФ с 2020 года.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичных процедурах в других пермских вузах. Так в июле должно пройти голосование за ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, где на пост претендуют три кандидата.

Ученый совет поддержал кандидатуру Михаила Песина
Ученый совет поддержал кандидатуру Михаила Песина
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доктор технических наук Михаил Песин вновь стал деканом механико-технологического факультета (МТФ) Пермского Политеха после тайного голосования. Об этом сообщила пресс-службе вуза. «В Политехе на заседании ученого совета прошла процедура выборов декана МТФ. По результатам тайного голосования на должность повторно избрали Михаила Песина», — указано на сайте вуза. В конце 90-х годов Песин завершил обучение на механико-технологическом факультете ПНИПУ, получив диплом с отличием. В 2019-ом ему присвоили звание профессора. В его научном багаже свыше 26 опубликованных статей и три патента на изобретения. Он возглавляет МТФ с 2020 года. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичных процедурах в других пермских вузах. Так в июле должно пройти голосование за ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, где на пост претендуют три кандидата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...