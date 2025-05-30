30 мая 2025

В Тюменской области продолжает прибывать вода в двух реках. Инфографика

Уровень воды продолжает подниматься в реках Иртыш и Тура в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени продолжает топить набережную
В Тюмени продолжает топить набережную Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В тюменской реке Тура продолжает повышаться уровень воды — за сутки он вырос на один сантиметр. Также на три сантиметра повысился уровень воды в реке Иртыш в Тобольске. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 653 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр», — указано на сайте сервиса.

В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:

  • в Ильинке река Ишим -14 (708 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -6 (452 см);
  • в Викулово река Ишим -6 (1033 см);
  • в Ишиме река Ишим -6 (788 см).
Уровень воды в Тюменской области на 31 мая
Уровень воды в Тюменской области на 31 мая
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В тюменской реке Тура продолжает повышаться уровень воды — за сутки он вырос на один сантиметр. Также на три сантиметра повысился уровень воды в реке Иртыш в Тобольске. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 653 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр», — указано на сайте сервиса. В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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