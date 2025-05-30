В Тюмени продолжает топить набережную
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В тюменской реке Тура продолжает повышаться уровень воды — за сутки он вырос на один сантиметр. Также на три сантиметра повысился уровень воды в реке Иртыш в Тобольске. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 653 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр», — указано на сайте сервиса.
В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:
- в Ильинке река Ишим -14 (708 см);
- в Ялуторовске река Тобол -6 (452 см);
- в Викулово река Ишим -6 (1033 см);
- в Ишиме река Ишим -6 (788 см).
Уровень воды в Тюменской области на 31 мая
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