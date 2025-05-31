Власти Сумской области расширили зону срочной эвакуации

Власти Сумской области Украины расширили список населенных пунктов, подлежащих обязательной эвакуации, до 11 на фоне продвижения российских военных. Это следует из распоряжения главы региона Олега Григорова.
«Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района», — говорится в официальном сообщении telegram-канала администрации Сумской области. Власти уточнили, что решение касается Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченков, Цымбаловки, Шкуратовки, а также Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки.
В сообщении администрации отмечается, что жители указанных территорий должны покинуть свои дома в кратчайшие сроки. Причиной расширения зоны эвакуации называют изменения в оперативной обстановке и угрозу безопасности граждан на приграничных территориях. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров отдельно обратился к жителям региона с призывом не откладывать выезд.
Ранее украинские власти уже объявляли о принудительной эвакуации населения из районов, находящихся под угрозой боевых действий, в других регионах страны — в частности, из Авдеевки Донецкой области и приграничных районов Харьковской области. По данным администрации, часть жителей отказывается покидать свои дома даже при наличии угрозы. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр располагается примерно в 30 километрах от российской границы и соединяется с территорией России автомобильной трассой через город Суджа.
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