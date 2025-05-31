В Ставрополье иностранные студенты насмерть избили мужчину

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Студенты насмерть избили мужчину битой
Студенты насмерть избили мужчину битой Фото:

Иностранные студенты до смерти избили мужчину в Ставропольском крае, так как  подумали, что он — наркокурьер. Об этом заявили в Следственном управлении СК России.

«Студенты избили до смерти мужчину бейсбольной битой в Ставропольском крае», — сообщили в РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК РФ. Отмечается, что четверо студентов местного медико-фармацевтического вуза подумали, что 44-летний мужчина является наркокурьером. Тело мужчины было найдено в лесу.

Студенты пытались скрыться, но были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье о групповом убийстве с особой жестокостью и по предварительному сговору. 

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Иностранные студенты до смерти избили мужчину в Ставропольском крае, так как  подумали, что он — наркокурьер. Об этом заявили в Следственном управлении СК России. «Студенты избили до смерти мужчину бейсбольной битой в Ставропольском крае», — сообщили в РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК РФ. Отмечается, что четверо студентов местного медико-фармацевтического вуза подумали, что 44-летний мужчина является наркокурьером. Тело мужчины было найдено в лесу. Студенты пытались скрыться, но были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье о групповом убийстве с особой жестокостью и по предварительному сговору. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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