В Ставрополье иностранные студенты насмерть избили мужчину

Иностранные студенты до смерти избили мужчину в Ставропольском крае, так как подумали, что он — наркокурьер. Об этом заявили в Следственном управлении СК России.
«Студенты избили до смерти мужчину бейсбольной битой в Ставропольском крае», — сообщили в РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК РФ. Отмечается, что четверо студентов местного медико-фармацевтического вуза подумали, что 44-летний мужчина является наркокурьером. Тело мужчины было найдено в лесу.
Студенты пытались скрыться, но были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье о групповом убийстве с особой жестокостью и по предварительному сговору.
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