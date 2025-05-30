В Челябинской области прокурор заставил мэрию купить инвалиду квартиру

Администрацию Катав-Ивановска Челябинской области обязали предоставить жилье инвалиду второй группы. Женщина проживает в аварийном доме с частично обрушившейся крышей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Установлено, что в 2020 году 8-квартирный жилой дом барачного типа по улице Олега Кошевого, 32 в Катав-Ивановске признан аварийным и подлежащим сносу. В 2024 году в доме произошло частичное обрушение кровли. Органы местного самоуправления приняли меры по расселению жильцов. Однако для переселения инвалида второй группы, занимающего помещение на основании договора социального найма, действий не предприняли», — сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации Катав-Ивановского городского поселения с требованием предоставить инвалиду благоустроенное жилье по договору социального найма вне очереди. Суд удовлетворил исковые требования, а за исполнением решения установлен прокурорский контроль.
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