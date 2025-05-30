30 мая 2025

В Челябинской области прокурор заставил мэрию купить инвалиду квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор обязал мэрию Катав-Ивановска переселить инвалида в благоустроенное жилье
Прокурор обязал мэрию Катав-Ивановска переселить инвалида в благоустроенное жилье Фото:

Администрацию Катав-Ивановска Челябинской области обязали предоставить жилье инвалиду второй группы. Женщина проживает в аварийном доме с частично обрушившейся крышей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

«Установлено, что в 2020 году 8-квартирный жилой дом барачного типа по улице Олега Кошевого, 32 в Катав-Ивановске признан аварийным и подлежащим сносу. В 2024 году в доме произошло частичное обрушение кровли. Органы местного самоуправления приняли меры по расселению жильцов. Однако для переселения инвалида второй группы, занимающего помещение на основании договора социального найма, действий не предприняли», — сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации Катав-Ивановского городского поселения с требованием предоставить инвалиду благоустроенное жилье по договору социального найма вне очереди. Суд удовлетворил исковые требования, а за исполнением решения установлен прокурорский контроль.

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Администрацию Катав-Ивановска Челябинской области обязали предоставить жилье инвалиду второй группы. Женщина проживает в аварийном доме с частично обрушившейся крышей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.  «Установлено, что в 2020 году 8-квартирный жилой дом барачного типа по улице Олега Кошевого, 32 в Катав-Ивановске признан аварийным и подлежащим сносу. В 2024 году в доме произошло частичное обрушение кровли. Органы местного самоуправления приняли меры по расселению жильцов. Однако для переселения инвалида второй группы, занимающего помещение на основании договора социального найма, действий не предприняли», — сообщили в надзорном ведомстве. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации Катав-Ивановского городского поселения с требованием предоставить инвалиду благоустроенное жилье по договору социального найма вне очереди. Суд удовлетворил исковые требования, а за исполнением решения установлен прокурорский контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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