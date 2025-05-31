В Госдуме заявили, что россияне с лишним весом рушат экономику России

Около 60% россиян страдают от избыточного веса, что негативно отражается на экономике страны. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Филатова.
«На сегодняшний день в России более 60% людей имеют избыточную массу тела <...> Это большой удар по демографии нашей страны, а также по экономике», — сообщила Ирина Филатова, ее слова передает «Национальная служба новостей». По ее словам, лишний вес влияет не только на продолжительность жизни, но и на качество жизни россиян, а также на их репродуктивные возможности. Доля смертности среди пациентов с диабетом и сопутствующими заболеваниями достигает 52%.
Россия входит в число восьми стран, где проживает более половины всего населения планеты с избыточным весом. Помимо РФ, в этот перечень входят Китай, Индия, США, Бразилия, Мексика, Индонезия и Египет. Согласно данным за 2021 год, среди женщин в России ожирение и избыточный вес были выявлены у 67%, среди мужчин — у 62%. Эксперты прогнозируют: к 2050 году этот показатель достигнет 73%. По оценкам специалистов, к 2035 году глобальный экономический ущерб от проблем с весом может составить 2,9% мирового ВВП, что эквивалентно $4 трлн. В России уже в 2019 году расходы, связанные с лечением ожирения и его последствий, превысили $3,3 млрд.
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