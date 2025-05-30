В Челябинске накажут водителя за сорвавшийся со цепки неуправляемый автобус

В Челябинске к ответственности привлекут водителя, из-за которого со сцепки сорвался автобус и укатился в сквер. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции города.
«За нарушение правил буксировки транспортного средства на водителя автобуса составлен административный материал по статье 12.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ближайшее время представители инспекции посетят автотранспортное предприятие и проведут профилактическую работу с другими работниками», — отметили в ведомстве.
Утром 31 мая на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта один автобус буксировал другой. В какой-то момент сцепка разорвалась, и автобус сначала врезался в заднюю часть своего тягача, а затем продолжил движение по дороге. Неуправляемая машина пересекла перекресток, выехала на тротуар и заехала в сквер, сбив флаги. В результате происшествия пострадавших нет.
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