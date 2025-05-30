Губернатор услышал просьбы на 5 млрд и получил послание от Куйвашева: фото из Академического

У Дениса Паслера попросили 2,7 миллиарда на соединение улицы Амундсена с ЕКАД

31 мая 2025 в 15:47 Размер текста - 17 +

Денис Паслер провел в окружении студентов около получаса Фото: Размик Закарян © URA.RU У врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера попросили несколько миллиардов рублей — на строительство развязки у ЕКАД и школы в Академическом. Но его поездка в самый молодой район Екатеринбурга была интересна не только этим. Старший товарищ фактически вернул Паслера в прошлое, а под конец главу региона переодели и подарили книгу, которую ему, как шутят чиновники, лучше не открывать. Встречали Паслера мэр Алексей Орлов, его зам Рустам Галямов, глава района Николай Смирнягин, гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев — легендарный экс-премьер (1996—2007 годы) и лидер формирующегося штаба общественной поддержки Паслера на губернаторских выборах. Его Паслер приветствовал особенно тепло (обнялись). Денису Паслеру показывают планы по развитию Академического Фото: Размик Закарян © URA.RU Ланцов показал губернатору актуальный план по строительству дорог. Основное внимание — на улицу Амундсена, которую хотят продлить до ЕКАДа. «Здесь [на пересечении Амундсена и ЕКАД] требуется развязка. Цена вопроса — 2,7 миллиарда [рублей]. Есть концессионер, который в конце прошлого года подтверждал намерение взять участок ЕКАД в концессию и развязку…» — доложил Ланцов. — ЕКАД? — уточнил Паслер. — Схема обсуждалась, — вступил Орлов. — Они же (то есть концессионер — прим. ред.) хотели сделать платным этот участок, Южное кольцо. — Если мы не займемся всей этой историей транспортной, начнется сдерживание развития [района], — предупредил Ланцов. Рядом были стенды с рендерами нового здания НИИ ОММ и Дома детского творчества, но останавливаться у них Паслера не стал. Пошли дальше. Увидели студентов в целинках и с гитарой. Воробьев посоветовал: надо спеть. И Паслер спел — «Катюшу». По пути к памятному знаку студотрядам Орлов и Голубицкий сообщили, что Академическому срочно нужна еще одна школа в 16-м квартале, проект готов, надо заявляться на федеральное финансирование. Мэр подсказал вариант, как это сделать побыстрее: «У некоторых регионов сейчас неосвоение, средства освободятся…» Паслер поправил: «Я был три недели назад у [главы Минпросвещения РФ Сергея] Кравцова, никакого неосвоения нет». Позднее Орлов уточнил корреспонденту, что по текущим ценам школа на 1500 мест стоит 2,5-3 миллиарда рублей. Алексей Орлов, Вениамин Голубицкий, Денис Паслер и Алексей Воробьев Фото: Размик Закарян © URA.RU У знака VIP-делегацию ждала толпа молодых людей во главе с комиссаром студотрядов Лейлой Расуловой. Но, обнявшись с ней, Паслер проследовал дальше — Воробьев хотел кое-что показать. На заборе к 20-летию Академического (отмечается как раз в эти субботу и воскресенье) вывесили ретрофото, на которых среди прочих молодой Паслер. «Вы каким были, таким и остались, — отметил Паслер, глядя на Воробьева. — А я немножко…» «Да не, вам до меня еще далеко», — парировал 75-летний визави. Глава региона поностальгировал Фото: Размик Закарян © URA.RU Вернулись к молодежи. Паслер выступал первым. «Когда завершите свою учебу, набравшись мудрости учебной, в ежегодных трудовых победах работать научитесь, созидать, дружить, вместе организованно выполнять все задачи, которые перед вами стоят, приедете и будете работать на лучших предприятиях Свердловской области, в органах власти нашей области. И вашей энергии, силы, духа и желания хватит для того, чтобы с новой энергией и эмоциями развивать нашу родину, нашу любимую Свердловскую область, — напутствовал Паслер. — Слава уральским студентам!». «Спасибо большое», — показалось ведущей, что Паслер закончил. «Слава целинникам!» — невозмутимо продолжил Паслер. Пока Расулова грозила девушке кулаком, врио губернатора добавил: «Помните, что по-настоящему реализоваться вы сможете только на родине. Она всегда вас будет тянуть к себе, и вы здесь сможете достичь тех высот, которые вы сами перед собой ставите и, конечно же, ваши друзья и коллеги, объединившись». Студенты получили от Паслера путевки на целину Фото: Размик Закарян © URA.RU Затем были речи Орлова и Воробьева, который и не думал, что придется говорить. Но в итоге выступил так, будто неоднократно репетировал: «Посмотрите на губернатора, он в 35 лет возглавил правительство области, семь лет почти отработал губернатором Оренбургской области и по воле отечества вернулся к вам!» Паслер вручил студентам путевки на 62-ю целину, взяв с командиров обещание заманить в Свердловскую область молодежь из других регионов. И получил от них подарок — целинку (форменная одежда студотрядов). Причетом от представителей родного для него Горного университета. А за несколько минут до этого Паслеру вручили книгу — к десятилетию всероссийской студенческой стройки в Академе. На первой странице там — послания от его предшественника Евгения Куйвашева и экс-мэра Александра Высокинского. Некоторые из свиты негодовали: кто недоглядел? Прямо в целинке Денис Паслер поехал дальше по делам Фото: Размик Закарян © URA.RU Провожал Паслера к служебной машине все тот же Воробьев. Обсуждали какую-то его проблему. «Полпредство бумаги не нашло. Митрополит — тоже», — полушепотом сообщал Воробьеву Паслер. «Ну значит, так работают!» — возмущался тот. А еще в этот момент выяснилось, что Паслер провел на целине шесть лет, Воробьев — четыре. Оба над этим «превосходством» посмеялись. Прощаясь со всеми, глава региона напомнил Орлову, что через час ждет его у себя в резиденции. По данным URA.RU, было совещание с участием замгубернатора-министра здравоохранения Татьяны Савиновой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера попросили несколько миллиардов рублей — на строительство развязки у ЕКАД и школы в Академическом. Но его поездка в самый молодой район Екатеринбурга была интересна не только этим. Старший товарищ фактически вернул Паслера в прошлое, а под конец главу региона переодели и подарили книгу, которую ему, как шутят чиновники, лучше не открывать. Встречали Паслера мэр Алексей Орлов, его зам Рустам Галямов, глава района Николай Смирнягин, гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев — легендарный экс-премьер (1996—2007 годы) и лидер формирующегося штаба общественной поддержки Паслера на губернаторских выборах. Его Паслер приветствовал особенно тепло (обнялись). Ланцов показал губернатору актуальный план по строительству дорог. Основное внимание — на улицу Амундсена, которую хотят продлить до ЕКАДа. «Здесь [на пересечении Амундсена и ЕКАД] требуется развязка. Цена вопроса — 2,7 миллиарда [рублей]. Есть концессионер, который в конце прошлого года подтверждал намерение взять участок ЕКАД в концессию и развязку…» — доложил Ланцов. — ЕКАД? — уточнил Паслер. — Схема обсуждалась, — вступил Орлов. — Они же (то есть концессионер — прим. ред.) хотели сделать платным этот участок, Южное кольцо. — Если мы не займемся всей этой историей транспортной, начнется сдерживание развития [района], — предупредил Ланцов. Рядом были стенды с рендерами нового здания НИИ ОММ и Дома детского творчества, но останавливаться у них Паслера не стал. Пошли дальше. Увидели студентов в целинках и с гитарой. Воробьев посоветовал: надо спеть. И Паслер спел — «Катюшу». По пути к памятному знаку студотрядам Орлов и Голубицкий сообщили, что Академическому срочно нужна еще одна школа в 16-м квартале, проект готов, надо заявляться на федеральное финансирование. Мэр подсказал вариант, как это сделать побыстрее: «У некоторых регионов сейчас неосвоение, средства освободятся…» Паслер поправил: «Я был три недели назад у [главы Минпросвещения РФ Сергея] Кравцова, никакого неосвоения нет». Позднее Орлов уточнил корреспонденту, что по текущим ценам школа на 1500 мест стоит 2,5-3 миллиарда рублей. У знака VIP-делегацию ждала толпа молодых людей во главе с комиссаром студотрядов Лейлой Расуловой. Но, обнявшись с ней, Паслер проследовал дальше — Воробьев хотел кое-что показать. На заборе к 20-летию Академического (отмечается как раз в эти субботу и воскресенье) вывесили ретрофото, на которых среди прочих молодой Паслер. «Вы каким были, таким и остались, — отметил Паслер, глядя на Воробьева. — А я немножко…» «Да не, вам до меня еще далеко», — парировал 75-летний визави. Вернулись к молодежи. Паслер выступал первым. «Когда завершите свою учебу, набравшись мудрости учебной, в ежегодных трудовых победах работать научитесь, созидать, дружить, вместе организованно выполнять все задачи, которые перед вами стоят, приедете и будете работать на лучших предприятиях Свердловской области, в органах власти нашей области. И вашей энергии, силы, духа и желания хватит для того, чтобы с новой энергией и эмоциями развивать нашу родину, нашу любимую Свердловскую область, — напутствовал Паслер. — Слава уральским студентам!». «Спасибо большое», — показалось ведущей, что Паслер закончил. «Слава целинникам!» — невозмутимо продолжил Паслер. Пока Расулова грозила девушке кулаком, врио губернатора добавил: «Помните, что по-настоящему реализоваться вы сможете только на родине. Она всегда вас будет тянуть к себе, и вы здесь сможете достичь тех высот, которые вы сами перед собой ставите и, конечно же, ваши друзья и коллеги, объединившись». Затем были речи Орлова и Воробьева, который и не думал, что придется говорить. Но в итоге выступил так, будто неоднократно репетировал: «Посмотрите на губернатора, он в 35 лет возглавил правительство области, семь лет почти отработал губернатором Оренбургской области и по воле отечества вернулся к вам!» Паслер вручил студентам путевки на 62-ю целину, взяв с командиров обещание заманить в Свердловскую область молодежь из других регионов. И получил от них подарок — целинку (форменная одежда студотрядов). Причетом от представителей родного для него Горного университета. А за несколько минут до этого Паслеру вручили книгу — к десятилетию всероссийской студенческой стройки в Академе. На первой странице там — послания от его предшественника Евгения Куйвашева и экс-мэра Александра Высокинского. Некоторые из свиты негодовали: кто недоглядел? Провожал Паслера к служебной машине все тот же Воробьев. Обсуждали какую-то его проблему. «Полпредство бумаги не нашло. Митрополит — тоже», — полушепотом сообщал Воробьеву Паслер. «Ну значит, так работают!» — возмущался тот. А еще в этот момент выяснилось, что Паслер провел на целине шесть лет, Воробьев — четыре. Оба над этим «превосходством» посмеялись. Прощаясь со всеми, глава региона напомнил Орлову, что через час ждет его у себя в резиденции. По данным URA.RU, было совещание с участием замгубернатора-министра здравоохранения Татьяны Савиновой.