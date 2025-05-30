Губернатор услышал просьбы на 5 млрд и получил послание от Куйвашева: фото из Академического

У врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера попросили несколько миллиардов рублей — на строительство развязки у ЕКАД и школы в Академическом. Но его поездка в самый молодой район Екатеринбурга была интересна не только этим. Старший товарищ фактически вернул Паслера в прошлое, а под конец главу региона переодели и подарили книгу, которую ему, как шутят чиновники, лучше не открывать.
Встречали Паслера мэр Алексей Орлов, его зам Рустам Галямов, глава района Николай Смирнягин, гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев — легендарный экс-премьер (1996—2007 годы) и лидер формирующегося штаба общественной поддержки Паслера на губернаторских выборах. Его Паслер приветствовал особенно тепло (обнялись).
Денису Паслеру показывают планы по развитию Академического
Ланцов показал губернатору актуальный план по строительству дорог. Основное внимание — на улицу Амундсена, которую хотят продлить до ЕКАДа. «Здесь [на пересечении Амундсена и ЕКАД] требуется развязка. Цена вопроса — 2,7 миллиарда [рублей]. Есть концессионер, который в конце прошлого года подтверждал намерение взять участок ЕКАД в концессию и развязку…» — доложил Ланцов.
— ЕКАД? — уточнил Паслер.
— Схема обсуждалась, — вступил Орлов. — Они же (то есть концессионер — прим. ред.) хотели сделать платным этот участок, Южное кольцо.
— Если мы не займемся всей этой историей транспортной, начнется сдерживание развития [района], — предупредил Ланцов.
Рядом были стенды с рендерами нового здания НИИ ОММ и Дома детского творчества, но останавливаться у них Паслера не стал. Пошли дальше. Увидели студентов в целинках и с гитарой. Воробьев посоветовал: надо спеть. И Паслер спел — «Катюшу».
По пути к памятному знаку студотрядам Орлов и Голубицкий сообщили, что Академическому срочно нужна еще одна школа в 16-м квартале, проект готов, надо заявляться на федеральное финансирование. Мэр подсказал вариант, как это сделать побыстрее: «У некоторых регионов сейчас неосвоение, средства освободятся…» Паслер поправил: «Я был три недели назад у [главы Минпросвещения РФ Сергея] Кравцова, никакого неосвоения нет». Позднее Орлов уточнил корреспонденту, что по текущим ценам школа на 1500 мест стоит 2,5-3 миллиарда рублей.
Алексей Орлов, Вениамин Голубицкий, Денис Паслер и Алексей Воробьев
У знака VIP-делегацию ждала толпа молодых людей во главе с комиссаром студотрядов Лейлой Расуловой. Но, обнявшись с ней, Паслер проследовал дальше — Воробьев хотел кое-что показать. На заборе к 20-летию Академического (отмечается как раз в эти субботу и воскресенье) вывесили ретрофото, на которых среди прочих молодой Паслер. «Вы каким были, таким и остались, — отметил Паслер, глядя на Воробьева. — А я немножко…» «Да не, вам до меня еще далеко», — парировал 75-летний визави.
Вернулись к молодежи. Паслер выступал первым. «Когда завершите свою учебу, набравшись мудрости учебной, в ежегодных трудовых победах работать научитесь, созидать, дружить, вместе организованно выполнять все задачи, которые перед вами стоят, приедете и будете работать на лучших предприятиях Свердловской области, в органах власти нашей области. И вашей энергии, силы, духа и желания хватит для того, чтобы с новой энергией и эмоциями развивать нашу родину, нашу любимую Свердловскую область, — напутствовал Паслер. — Слава уральским студентам!». «Спасибо большое», — показалось ведущей, что Паслер закончил. «Слава целинникам!» — невозмутимо продолжил Паслер. Пока Расулова грозила девушке кулаком, врио губернатора добавил: «Помните, что по-настоящему реализоваться вы сможете только на родине. Она всегда вас будет тянуть к себе, и вы здесь сможете достичь тех высот, которые вы сами перед собой ставите и, конечно же, ваши друзья и коллеги, объединившись».
Затем были речи Орлова и Воробьева, который и не думал, что придется говорить. Но в итоге выступил так, будто неоднократно репетировал: «Посмотрите на губернатора, он в 35 лет возглавил правительство области, семь лет почти отработал губернатором Оренбургской области и по воле отечества вернулся к вам!»
Паслер вручил студентам путевки на 62-ю целину, взяв с командиров обещание заманить в Свердловскую область молодежь из других регионов. И получил от них подарок — целинку (форменная одежда студотрядов). Причетом от представителей родного для него Горного университета. А за несколько минут до этого Паслеру вручили книгу — к десятилетию всероссийской студенческой стройки в Академе. На первой странице там — послания от его предшественника Евгения Куйвашева и экс-мэра Александра Высокинского. Некоторые из свиты негодовали: кто недоглядел?
Прямо в целинке Денис Паслер поехал дальше по делам
Провожал Паслера к служебной машине все тот же Воробьев. Обсуждали какую-то его проблему. «Полпредство бумаги не нашло. Митрополит — тоже», — полушепотом сообщал Воробьеву Паслер. «Ну значит, так работают!» — возмущался тот. А еще в этот момент выяснилось, что Паслер провел на целине шесть лет, Воробьев — четыре. Оба над этим «превосходством» посмеялись.
Прощаясь со всеми, глава региона напомнил Орлову, что через час ждет его у себя в резиденции. По данным URA.RU, было совещание с участием замгубернатора-министра здравоохранения Татьяны Савиновой.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
У врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера попросили несколько миллиардов рублей — на строительство развязки у ЕКАД и школы в Академическом. Но его поездка в самый молодой район Екатеринбурга была интересна не только этим. Старший товарищ фактически вернул Паслера в прошлое, а под конец главу региона переодели и подарили книгу, которую ему, как шутят чиновники, лучше не открывать. Встречали Паслера мэр Алексей Орлов, его зам Рустам Галямов, глава района Николай Смирнягин, гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев — легендарный экс-премьер (1996—2007 годы) и лидер формирующегося штаба общественной поддержки Паслера на губернаторских выборах. Его Паслер приветствовал особенно тепло (обнялись). Ланцов показал губернатору актуальный план по строительству дорог. Основное внимание — на улицу Амундсена, которую хотят продлить до ЕКАДа. «Здесь [на пересечении Амундсена и ЕКАД] требуется развязка. Цена вопроса — 2,7 миллиарда [рублей]. Есть концессионер, который в конце прошлого года подтверждал намерение взять участок ЕКАД в концессию и развязку…» — доложил Ланцов. — ЕКАД? — уточнил Паслер. — Схема обсуждалась, — вступил Орлов. — Они же (то есть концессионер — прим. ред.) хотели сделать платным этот участок, Южное кольцо. — Если мы не займемся всей этой историей транспортной, начнется сдерживание развития [района], — предупредил Ланцов. Рядом были стенды с рендерами нового здания НИИ ОММ и Дома детского творчества, но останавливаться у них Паслера не стал. Пошли дальше. Увидели студентов в целинках и с гитарой. Воробьев посоветовал: надо спеть. И Паслер спел — «Катюшу». По пути к памятному знаку студотрядам Орлов и Голубицкий сообщили, что Академическому срочно нужна еще одна школа в 16-м квартале, проект готов, надо заявляться на федеральное финансирование. Мэр подсказал вариант, как это сделать побыстрее: «У некоторых регионов сейчас неосвоение, средства освободятся…» Паслер поправил: «Я был три недели назад у [главы Минпросвещения РФ Сергея] Кравцова, никакого неосвоения нет». Позднее Орлов уточнил корреспонденту, что по текущим ценам школа на 1500 мест стоит 2,5-3 миллиарда рублей. У знака VIP-делегацию ждала толпа молодых людей во главе с комиссаром студотрядов Лейлой Расуловой. Но, обнявшись с ней, Паслер проследовал дальше — Воробьев хотел кое-что показать. На заборе к 20-летию Академического (отмечается как раз в эти субботу и воскресенье) вывесили ретрофото, на которых среди прочих молодой Паслер. «Вы каким были, таким и остались, — отметил Паслер, глядя на Воробьева. — А я немножко…» «Да не, вам до меня еще далеко», — парировал 75-летний визави. Вернулись к молодежи. Паслер выступал первым. «Когда завершите свою учебу, набравшись мудрости учебной, в ежегодных трудовых победах работать научитесь, созидать, дружить, вместе организованно выполнять все задачи, которые перед вами стоят, приедете и будете работать на лучших предприятиях Свердловской области, в органах власти нашей области. И вашей энергии, силы, духа и желания хватит для того, чтобы с новой энергией и эмоциями развивать нашу родину, нашу любимую Свердловскую область, — напутствовал Паслер. — Слава уральским студентам!». «Спасибо большое», — показалось ведущей, что Паслер закончил. «Слава целинникам!» — невозмутимо продолжил Паслер. Пока Расулова грозила девушке кулаком, врио губернатора добавил: «Помните, что по-настоящему реализоваться вы сможете только на родине. Она всегда вас будет тянуть к себе, и вы здесь сможете достичь тех высот, которые вы сами перед собой ставите и, конечно же, ваши друзья и коллеги, объединившись». Затем были речи Орлова и Воробьева, который и не думал, что придется говорить. Но в итоге выступил так, будто неоднократно репетировал: «Посмотрите на губернатора, он в 35 лет возглавил правительство области, семь лет почти отработал губернатором Оренбургской области и по воле отечества вернулся к вам!» Паслер вручил студентам путевки на 62-ю целину, взяв с командиров обещание заманить в Свердловскую область молодежь из других регионов. И получил от них подарок — целинку (форменная одежда студотрядов). Причетом от представителей родного для него Горного университета. А за несколько минут до этого Паслеру вручили книгу — к десятилетию всероссийской студенческой стройки в Академе. На первой странице там — послания от его предшественника Евгения Куйвашева и экс-мэра Александра Высокинского. Некоторые из свиты негодовали: кто недоглядел? Провожал Паслера к служебной машине все тот же Воробьев. Обсуждали какую-то его проблему. «Полпредство бумаги не нашло. Митрополит — тоже», — полушепотом сообщал Воробьеву Паслер. «Ну значит, так работают!» — возмущался тот. А еще в этот момент выяснилось, что Паслер провел на целине шесть лет, Воробьев — четыре. Оба над этим «превосходством» посмеялись. Прощаясь со всеми, глава региона напомнил Орлову, что через час ждет его у себя в резиденции. По данным URA.RU, было совещание с участием замгубернатора-министра здравоохранения Татьяны Савиновой.