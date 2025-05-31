Guardian раскрыл, кто мог заблокировать решение Мерца по поставкам Киеву Taurus

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает одно из британских изданий.
«Есть серьезные подозрения, что ... Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал Мерца (по решению об отправке Taurus Украине — прим. URA.RU)», — пишет Guardian. По данным издания, глава правительства Германии предпочел не отвечать прямо на вопрос, собирается ли он выполнять свое озвученное обещание о передаче ракет Taurus Киеву.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия выразила готовность предоставить Украине дальнобойные вооружения, а также организовать совместное производство подобного оружия. Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским был поднят вопрос о возможности передачи Киеву крылатых ракет TAURUS, однако Мерц воздержался от конкретных ответов, отметив лишь намерение углублять сотрудничество в сфере обороны.
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