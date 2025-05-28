Мерц поставил точку в вопросе передачи дальнобойных ракет Украине

ФРГ готова обеспечить Украину дальнобойным вооружением и наладить его совместное производство. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
«Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство», — сказал Мерц во время трансляции. Вопрос о возможности передачи Украине крылатых ракет TAURUS прозвучал на пресс-конференции, однако Мерц не стал раскрывать детали, ограничившись заверением о планах по усилению сотрудничества в оборонной сфере.
TAURUS — это немецко-шведская крылатая ракета класса «воздух — земля», способная поражать цели на расстоянии до 500 км. Она предназначена для преодоления плотной ПВО за счет полета на высоте около 50 метров, что затрудняет ее обнаружение. Ракета развивает скорость до 900 км/ч и несет боевую часть массой до 480 кг. Производство осуществляется совместным предприятием TAURUS Systems, созданным компаниями MBDA (Германия) и SAAB Bofors Dynamics (Швеция).
Ранее Фридрих Мерц сообщил о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия по целям на территории России. К аналогичному решению пришли Великобритания, Франция и США. Однако вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль уточнил, что политика страны относительно передачи дальнобойных немецких вооружений остается прежней, а решение было принято еще несколько месяцев назад.
В Москве на заявления западных лидеров отреагировали с настороженностью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что ограничения на удары по территории РФ были сняты западными странами задолго до официальных заявлений, но это держалось в тайне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию «путаницей».
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