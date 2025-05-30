Экспертиза назвала причину смерти пермячки, найденной у бара в Закамске

Стала известна причина гибели жительницы Перми, чье тело нашли на заборе возле бара в Закамске. Это следует из заключения о смерти девушки.
«Судебно-медицинский эксперт, изучив травму после вскрытия тела 18-летней девушки, выдал заключение родственникам погибшей. Согласно документу, причиной смерти пермячки стала травма сердца с гемоперикардом, полученная в результате падения на острый предмет», — говорится в заключении эксперта. Документ цитирует 59.ru.
Гемоперикард — опасное состояние, при котором кровь скапливается в околосердечной сумке, что приводит к остановке сердца. В настоящее время экспертиза продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, как сообщало URA.RU, тело девушки обнаружено на острых частях забора возле бара в Закамске в ночь на 11 мая. Правоохранители предварительно установили, что произошел несчастный случай и криминальная составляющая отсутствует. Сейчас по факту трагедии проводится проверка, чтобы окончательно установить все обстоятельства произошедшего.
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