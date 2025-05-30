30 мая 2025

Экспертиза назвала причину смерти пермячки, найденной у бара в Закамске

© Служба новостей «URA.RU»
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Гибель молодой девушки до сих пор шокирует пермяков
Гибель молодой девушки до сих пор шокирует пермяков Фото:
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В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Стала известна причина гибели жительницы Перми, чье тело нашли на заборе возле бара в Закамске. Это следует из заключения о смерти девушки.

«Судебно-медицинский эксперт, изучив травму после вскрытия тела 18-летней девушки, выдал заключение родственникам погибшей. Согласно документу, причиной смерти пермячки стала травма сердца с гемоперикардом, полученная в результате падения на острый предмет», — говорится в заключении эксперта. Документ цитирует 59.ru.

Гемоперикард — опасное состояние, при котором кровь скапливается в околосердечной сумке, что приводит к остановке сердца. В настоящее время экспертиза продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, как сообщало URA.RU, тело девушки обнаружено на острых частях забора возле бара в Закамске в ночь на 11 мая. Правоохранители предварительно установили, что произошел несчастный случай и криминальная составляющая отсутствует. Сейчас по факту трагедии проводится проверка, чтобы окончательно установить все обстоятельства произошедшего.

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Стала известна причина гибели жительницы Перми, чье тело нашли на заборе возле бара в Закамске. Это следует из заключения о смерти девушки. «Судебно-медицинский эксперт, изучив травму после вскрытия тела 18-летней девушки, выдал заключение родственникам погибшей. Согласно документу, причиной смерти пермячки стала травма сердца с гемоперикардом, полученная в результате падения на острый предмет», — говорится в заключении эксперта. Документ цитирует 59.ru. Гемоперикард — опасное состояние, при котором кровь скапливается в околосердечной сумке, что приводит к остановке сердца. В настоящее время экспертиза продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего. Ранее, как сообщало URA.RU, тело девушки обнаружено на острых частях забора возле бара в Закамске в ночь на 11 мая. Правоохранители предварительно установили, что произошел несчастный случай и криминальная составляющая отсутствует. Сейчас по факту трагедии проводится проверка, чтобы окончательно установить все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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