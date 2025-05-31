31 мая 2025

Как работает Кунгурская ледяная пещера перед закрытием. Фото, видео

Кунгурская ледяная пещера перед закрытием продолжает принимать посетителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгурская ледяная пещера закрывается 1 июня
Кунгурская ледяная пещера закрывается 1 июня Фото:

Кунгурская ледяная пещера принимает последних своих посетителей перед тем, как у ее оператора официально будет отозвана лицензия. В соцсетях пещеры сообщается, что последний день работы пещеры — 1 июня. По данным источников URA.RU, это должно произойти 6 июня. На сегодняшний день пещера работает и принимает своих последних посетителей перед закрытием. URA.RU посетило один из главных природно-туристических объектов Прикамья и на себе оценило как там все устроено.

Билеты в пещеру стоят от 1 500 рублей. За эту сумму посетителям проведут обзорную экскурсию по классическому маршруту длительностью в полтора часа и покажут 19 гротов. Также есть маршрут с лазерным шоу и историческая программа под названием «Тропою Хлебникова». Помимо этого, есть различные тематические маршруты для детей и взрослых.

Начинается экскурсия со знакомства с гидом и правил посещения пещеры. Посетителям запрещается трогать ледяные кристаллы, курить в пещере, а также отставать от группы. Делать фотографии и снимать видео разрешено без дополнительных оплат. Весь маршрут пролегает по комфортно оборудованным дорожкам. В большинстве мест есть поручни, за которые держаться посетители, чтобы не упасть во время спусков и подъемов.

Первые три грота, где сохранились ледяные кристаллы и гроты покрыты изморозью, посетители проходят без остановок. Гид предупреждает, что природа страдает от человеческого тепла и дыхания, поэтому показывают эти гроты весьма быстро. Температура воздуха в них находится в пределах пяти градусов ниже ноля. Далее на маршруте становится постепенно теплее и к концу столбик термометра достигает плюсовых значений.

Сталагмиты и сталактиты в пещере сохранились, но ввиду времени года, а также частых посещений их осталось немного. В большинстве своем маршрут украшен ледяными скульптурами и различной подсветкой, а гид рассказывает легенды, которые окружают пещеру с давних пор.

В завершение экскурсии посетителям показывают новогоднюю елку, которая, по словам гида, стоит в пещере с 2023 года. «За счет уникального климата елки могут сохранять свой внешний вид и аромат долгое время. Они стоят без воды. Меняем мы их примерно каждые три-пять лет», — уточняет экскурсовод.

После экскурсии гостям предлагают посетить музей, где хранятся различные разновидности гипса, полудрагоценных и драгоценных камней. Хранительница музея проводит всем желающим экскурсию и разрешает потрогать многие экспонаты. Большинство посетителей увлеченно ее слушают, особенно когда речь заходит про обсидиан, который является элементом одной популярной компьютерной игры.

Претензии к ООО «Сталагмит-Экскурс», которое является нынешним оператором пещеры, появились еще несколько лет назад. Тогда их высказывали Роспотребнадзор, мэрия Кунгура и даже Русское географическое общество. В апреле министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович заявил о намерении отозвать лицензию у оператора. Позже стало известно, пещера закроется для посетителей с 6 июня.

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Кунгурская ледяная пещера принимает последних своих посетителей перед тем, как у ее оператора официально будет отозвана лицензия. В соцсетях пещеры сообщается, что последний день работы пещеры — 1 июня. По данным источников URA.RU, это должно произойти 6 июня. На сегодняшний день пещера работает и принимает своих последних посетителей перед закрытием. URA.RU посетило один из главных природно-туристических объектов Прикамья и на себе оценило как там все устроено. Билеты в пещеру стоят от 1 500 рублей. За эту сумму посетителям проведут обзорную экскурсию по классическому маршруту длительностью в полтора часа и покажут 19 гротов. Также есть маршрут с лазерным шоу и историческая программа под названием «Тропою Хлебникова». Помимо этого, есть различные тематические маршруты для детей и взрослых. Начинается экскурсия со знакомства с гидом и правил посещения пещеры. Посетителям запрещается трогать ледяные кристаллы, курить в пещере, а также отставать от группы. Делать фотографии и снимать видео разрешено без дополнительных оплат. Весь маршрут пролегает по комфортно оборудованным дорожкам. В большинстве мест есть поручни, за которые держаться посетители, чтобы не упасть во время спусков и подъемов. Первые три грота, где сохранились ледяные кристаллы и гроты покрыты изморозью, посетители проходят без остановок. Гид предупреждает, что природа страдает от человеческого тепла и дыхания, поэтому показывают эти гроты весьма быстро. Температура воздуха в них находится в пределах пяти градусов ниже ноля. Далее на маршруте становится постепенно теплее и к концу столбик термометра достигает плюсовых значений. Сталагмиты и сталактиты в пещере сохранились, но ввиду времени года, а также частых посещений их осталось немного. В большинстве своем маршрут украшен ледяными скульптурами и различной подсветкой, а гид рассказывает легенды, которые окружают пещеру с давних пор. В завершение экскурсии посетителям показывают новогоднюю елку, которая, по словам гида, стоит в пещере с 2023 года. «За счет уникального климата елки могут сохранять свой внешний вид и аромат долгое время. Они стоят без воды. Меняем мы их примерно каждые три-пять лет», — уточняет экскурсовод. После экскурсии гостям предлагают посетить музей, где хранятся различные разновидности гипса, полудрагоценных и драгоценных камней. Хранительница музея проводит всем желающим экскурсию и разрешает потрогать многие экспонаты. Большинство посетителей увлеченно ее слушают, особенно когда речь заходит про обсидиан, который является элементом одной популярной компьютерной игры. Претензии к ООО «Сталагмит-Экскурс», которое является нынешним оператором пещеры, появились еще несколько лет назад. Тогда их высказывали Роспотребнадзор, мэрия Кунгура и даже Русское географическое общество. В апреле министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович заявил о намерении отозвать лицензию у оператора. Позже стало известно, пещера закроется для посетителей с 6 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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