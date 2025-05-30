В Тюмени десятки подростков заразились ВИЧ

В Тюмени за последний год выявили почти тысячу новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе среди несовершеннолетних. В 2024 году диагноз «ВИЧ» поставили 942 жителям области, из них 18 подростков и двое детей, которые заразились от матерей. Об этом сообщили на портале Nashgorod.ru со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
«В 2024 году зарегистрировано 942 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе у двух детей, заразившихся от матерей. Основной путь передачи вируса — половой, на него приходится 760 случаев. Около сотни человек заразились через употребление наркотиков», — сказано в сообщении.
Среди новых пациентов преобладают люди в возрасте от 30 до 49 лет — они составляют 68% всех случаев. На втором месте — молодежь от 18 до 29 лет (94 человека). Зафиксировано также 18 случаев заражения среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Мужчины болеют чаще женщин: на их долю приходится 58% новых диагнозов.
По данным Роспотребнадзора, на сегодня в Тюменской области проживает более 17 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ. Всего с 1993 года в регионе выявлено свыше 26,5 тысячи случаев заражения этим вирусом. Специалисты отмечают, что большая часть инфицированных заразилась от постоянного или случайного полового партнера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!