Супруга не дает пощечину своему мужу «просто так». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина о пощечине, которую президент Франции Эммануэль Макрон получил во время публичного мероприятия от своей жены.
«Если жена дает пощечину своему мужу — она никогда просто так это не делает. Но это не наше дело», — сказал Песков в интервью Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1».
Кроме того, Песков отметил, что Франция препятствует достижению мира, выступая за ужесточение давления на Россию. Париж по-прежнему убежден, что с помощью давления возможно добиться уступок от Москвы. Подобная позиция свидетельствует о полном непонимании особенностей российской государственности. Пресс-секретарь выразил сожаление по поводу того, что Макрон не осознает «реального положения дел».
Инцидент с пощечиной произошел 26 мая 2025 года во Вьетнаме при выходе Эммануэля Макрона и его супруги из самолета и был зафиксирован журналистами. В Елисейском дворце назвали это дружеской шуткой, однако СМИ сообщили о возможном конфликте между супругами, а представители МИД РФ и российские эксперты уже прокомментировали ситуацию, отметив повышенное внимание к личной жизни президента Франции.
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