Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шутливо прокомментировала скандал, связанный с Эммануэлем Макроном и пощечиной, полученный им от его супруги Брижит. Захарова иронично предположила, какое оправдание придумают в Елисейском дворце и предложила свой вариант — рука Кремля.
«Мир облетели кадры, на которых Макрон получает хук правой от своей супруги по прилете президентского борта в Ханой. Но интересно не это, а то, что на этот раз придумает Елисейский дворец в качестве [оправдания]. <...> Подсказываю: может, это была „рука Кремля“?» — пошутила Захарова в своем telegram-канале.
Инцидент с пощечиной Брижит Макрон своему супругу произошел 26 мая 2025 года при выходе из самолета во Вьетнаме и был зафиксирован журналистами. В Елисейском дворце заявили, что это была дружеская шутка, а не ссора, однако СМИ сообщили о возможном конфликте между супругами. На это уже отреагировали специалисты. Врач-психиатр Василий Шуров, комментируя произошедшее в беседе с aif.ru, назвал отношения между супругами больными.
Макрон до этого также попал в скандал после того, как по возвращению с Украины были опубликованы кадры, как Макрон в поезде подозрительно убирает салфетку. Тогда ходили слухи, что таким образом президент Франции мог прятать наркотические вещества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.