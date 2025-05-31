Посол РФ выступил с предупреждением к Дании

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что введение Данией и другими государствами ограничений, препятствующих свободному судоходству в акватории Балтийского моря, включая танкеры, перевозящие российскую нефть, может повлечь за собой определенные последствия. Об этом посольство РФ в Дании сообщило в соцсетях.
«Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — сказал Барбин в интервью российскому телеканалу «ТВ 2». Его ответы опубликованы в telegram-канал посольства РФ в Дании.
Посол также отметил, что стабилизация ситуации в Балтийском регионе возможна лишь при условии, что западные страны прекратят политику наращивания напряженности и перестанут готовиться к открытому противостоянию с Россией. «Пока этого не произойдет не следует ожидать спада напряженности в районе Балтийского моря, а заявления стран Евросоюза и НАТО о якобы их заботе за безопасность морской среды будут оставаться беззастенчивым лицемерием», — рассказал Барбин.
Вопросы безопасности судоходства в Балтийском море обострились после инцидента с попыткой задержания танкера Jaguar, шедшего в российский порт, который вызвал обеспокоенность стран Прибалтики и обсуждение новых мер сдерживания России со стороны Евросоюза. На фоне этих событий в ЕС рассматривают возможность проведения операций по задержанию танкеров, связанных с Россией, используя международное право и новые национальные законы.
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