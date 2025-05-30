В Тюменской области нашли тело утонувшего рыбака

Вблизи села Ярково Тюменской области найдено тело мужчины, пропавшего накануне во время рыбалки на реке Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«Вблизи села Ярково 30 мая местный житель не вернулся с рыбалки на реке Тобол. Вскоре была обнаружена резиновая лодка, по предварительной информации, принадлежащая гражданину», — уточнили в telegram-канале ведомства.
Утром 31 мая было обнаружено тело утонувшего человека, в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности вблизи водоемов.
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