30 мая 2025

В Тюменской области нашли тело утонувшего рыбака

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Житель села Ярково отправился на рыбалку и утонул (архивное фото)
Житель села Ярково отправился на рыбалку и утонул (архивное фото) Фото:

Вблизи села Ярково Тюменской области найдено тело мужчины, пропавшего накануне во время рыбалки на реке Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Вблизи села Ярково 30 мая местный житель не вернулся с рыбалки на реке Тобол. Вскоре была обнаружена резиновая лодка, по предварительной информации, принадлежащая гражданину», — уточнили в telegram-канале ведомства. 

Утром 31 мая было обнаружено тело утонувшего человека, в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности вблизи водоемов. 

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Вблизи села Ярково Тюменской области найдено тело мужчины, пропавшего накануне во время рыбалки на реке Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Вблизи села Ярково 30 мая местный житель не вернулся с рыбалки на реке Тобол. Вскоре была обнаружена резиновая лодка, по предварительной информации, принадлежащая гражданину», — уточнили в telegram-канале ведомства.  Утром 31 мая было обнаружено тело утонувшего человека, в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности вблизи водоемов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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