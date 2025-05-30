30 мая 2025

В Свердловской области ищут тело девушки, над которой жестоко издевались. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предположительно, девушка утонула в реке Турья, ее тело ищут с 28 мая
Предположительно, девушка утонула в реке Турья, ее тело ищут с 28 мая Фото:

В Карпинске (Свердловская область) ищут тело 24-летней жительницы города Анастасии Поляковой, которая пропала без вести 28 мая. По предварительной информации, она же является жертвой издевательств. Видео с ее унижениями девушки появилось в соцсетях.

«Жители Карпинска активно делятся в соцсетях и мессенджерах видеозаписью, где запечатлены издевательства над молодой жительницей Карпинска. <...>Тем временем полиция сообщила, что 27 мая без вести пропала 24-летняя Анастасия Полякова <...> с 28 числа и по сей день в акватории реки Турьи ведутся поиски тела молодой девушки. Знакомые с ситуацией люди утверждают, якобы пропавшая — это та самая девушка, которая является потерпевшей по делу об издевательствах», — сообщает газета «Вечерний Карпинск».

Кадры с издевательствами над Анастасией, были записаны в середине мая, но распространяться начали лишь недавно. На видеозаписи некая Наталья без брюк и нижнего белья нависает над лицом молодой девушки и мочится прямо на лицо. Причиной, возможно, послужила ревность. Происходящее фиксирует на камеру мужчина, его голос слышен за кадром. 

Некоторые знакомые с обстоятельствами ЧП также утверждают, что имели место избиение и сексуальное насилие. Учитывая специфику преступлений против половой неприкосновенности, публикация подробностей запрещена, официальная информация пока отсутствует. Сейчас СК проводит расследование, подробности которого не разглашаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карпинске (Свердловская область) ищут тело 24-летней жительницы города Анастасии Поляковой, которая пропала без вести 28 мая. По предварительной информации, она же является жертвой издевательств. Видео с ее унижениями девушки появилось в соцсетях. «Жители Карпинска активно делятся в соцсетях и мессенджерах видеозаписью, где запечатлены издевательства над молодой жительницей Карпинска. <...>Тем временем полиция сообщила, что 27 мая без вести пропала 24-летняя Анастасия Полякова <...> с 28 числа и по сей день в акватории реки Турьи ведутся поиски тела молодой девушки. Знакомые с ситуацией люди утверждают, якобы пропавшая — это та самая девушка, которая является потерпевшей по делу об издевательствах», — сообщает газета «Вечерний Карпинск». Кадры с издевательствами над Анастасией, были записаны в середине мая, но распространяться начали лишь недавно. На видеозаписи некая Наталья без брюк и нижнего белья нависает над лицом молодой девушки и мочится прямо на лицо. Причиной, возможно, послужила ревность. Происходящее фиксирует на камеру мужчина, его голос слышен за кадром.  Некоторые знакомые с обстоятельствами ЧП также утверждают, что имели место избиение и сексуальное насилие. Учитывая специфику преступлений против половой неприкосновенности, публикация подробностей запрещена, официальная информация пока отсутствует. Сейчас СК проводит расследование, подробности которого не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...