В Карпинске (Свердловская область) ищут тело 24-летней жительницы города Анастасии Поляковой, которая пропала без вести 28 мая. По предварительной информации, она же является жертвой издевательств. Видео с ее унижениями девушки появилось в соцсетях.
«Жители Карпинска активно делятся в соцсетях и мессенджерах видеозаписью, где запечатлены издевательства над молодой жительницей Карпинска. <...>Тем временем полиция сообщила, что 27 мая без вести пропала 24-летняя Анастасия Полякова <...> с 28 числа и по сей день в акватории реки Турьи ведутся поиски тела молодой девушки. Знакомые с ситуацией люди утверждают, якобы пропавшая — это та самая девушка, которая является потерпевшей по делу об издевательствах», — сообщает газета «Вечерний Карпинск».
Кадры с издевательствами над Анастасией, были записаны в середине мая, но распространяться начали лишь недавно. На видеозаписи некая Наталья без брюк и нижнего белья нависает над лицом молодой девушки и мочится прямо на лицо. Причиной, возможно, послужила ревность. Происходящее фиксирует на камеру мужчина, его голос слышен за кадром.
Некоторые знакомые с обстоятельствами ЧП также утверждают, что имели место избиение и сексуальное насилие. Учитывая специфику преступлений против половой неприкосновенности, публикация подробностей запрещена, официальная информация пока отсутствует. Сейчас СК проводит расследование, подробности которого не разглашаются.
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