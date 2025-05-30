30 мая 2025

Тюменка прописала у себя в «однушке» полсотни мигрантов

Тюменка прописала у себя в своей квартире 57 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка прописала в своей квартире 57 мигрантов (архивное фото)
Тюменка прописала в своей квартире 57 мигрантов (архивное фото) Фото:

В Тюмени участковые полиции пресекли фиктивную постановку на учет более 50 иностранных граждан, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Тюмени. По данным ведомства, 56-летняя местная жительница оформляла временную регистрацию в своей однокомнатной квартире на улице Вересковой с мая 2024 года, заведомо зная, что иностранцы там проживать не будут.

«Женщина за денежное вознаграждение по 500 рублей с каждого оформила временную регистрацию для граждан соседних государств, не намеревавшихся фактически проживать по адресу постановки на учет», — сообщили на сайте ведомства. Правоохранители установили, что в общей сложности подозреваемая незаконно поставила на учет 57 мигрантов.

На основании собранных материалов в отношении жительницы Тюмени возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». На время расследования ей избрали меру процессуального воздействия в виде обязательства о явке.

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В Тюмени участковые полиции пресекли фиктивную постановку на учет более 50 иностранных граждан, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Тюмени. По данным ведомства, 56-летняя местная жительница оформляла временную регистрацию в своей однокомнатной квартире на улице Вересковой с мая 2024 года, заведомо зная, что иностранцы там проживать не будут. «Женщина за денежное вознаграждение по 500 рублей с каждого оформила временную регистрацию для граждан соседних государств, не намеревавшихся фактически проживать по адресу постановки на учет», — сообщили на сайте ведомства. Правоохранители установили, что в общей сложности подозреваемая незаконно поставила на учет 57 мигрантов. На основании собранных материалов в отношении жительницы Тюмени возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». На время расследования ей избрали меру процессуального воздействия в виде обязательства о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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