Густой столб дыма заметили в районе Красногорска (архивное фото)
Жители Красногорска стали свидетелями масштабного пожара, который возник на Новорижском шоссе. Огромный столб черного дыма виден на значительном расстоянии, вызывая озабоченность у местного населения и проезжающих мимо водителей.
«Огромный столб черного дыма на Новорижском шоссе в районе Красногорска», — сообщают местные telegram-каналы. По предварительным данным, пожар начался в районе крупного торгового центра, расположенного неподалеку от госпиталя.
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