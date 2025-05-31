Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье. Видео

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Густой столб дыма заметили в районе Красногорска (архивное фото)
Густой столб дыма заметили в районе Красногорска (архивное фото) Фото:

Жители Красногорска стали свидетелями масштабного пожара, который возник на Новорижском шоссе. Огромный столб черного дыма виден на значительном расстоянии, вызывая озабоченность у местного населения и проезжающих мимо водителей.

«Огромный столб черного дыма на Новорижском шоссе в районе Красногорска», — сообщают местные telegram-каналы. По предварительным данным, пожар начался в районе крупного торгового центра, расположенного неподалеку от госпиталя.

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Жители Красногорска стали свидетелями масштабного пожара, который возник на Новорижском шоссе. Огромный столб черного дыма виден на значительном расстоянии, вызывая озабоченность у местного населения и проезжающих мимо водителей. «Огромный столб черного дыма на Новорижском шоссе в районе Красногорска», — сообщают местные telegram-каналы. По предварительным данным, пожар начался в районе крупного торгового центра, расположенного неподалеку от госпиталя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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