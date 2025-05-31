В МЧС рассказали о деталях крупного пожара в Москве

МЧС: в Красногорске горит ангар с резиновой продукцией
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Восемь единиц техники борются с пожаром на складе Красногорска
Восемь единиц техники борются с пожаром на складе Красногорска Фото:
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Сегодня в подмосковном Красногорске на территории производственного здания произошел крупный пожар. Огонь охватил металлический ангар площадью 900 кв. м., в котором хранилась резиновая продукция, а также резиновая крошка на открытой территории, сообщило URA.RU МЧС России. Точная площадь возгорания на данный момент уточняется.

"На территории производственного здания «Колесник» в п.Новый вл. 1 горит металлический ангар с резиновой продукцией площадью 900 м2, а также резиновая крошка на открытой территории (площадь возгорания уточняется)", — сообщило URA.RU ведомство. Согласно предоставленной информации, угрозы для соседних строений нет, а также сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

Для борьбы с огнем привлечено значительное количество ресурсов. Восемь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС активно работают на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Красногорске произошел масштабный пожар. В районе Новорижского шоссе виден густой столб черного дыма. Предварительно, горит обувной склад. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сегодня в подмосковном Красногорске на территории производственного здания произошел крупный пожар. Огонь охватил металлический ангар площадью 900 кв. м., в котором хранилась резиновая продукция, а также резиновая крошка на открытой территории, сообщило URA.RU МЧС России. Точная площадь возгорания на данный момент уточняется. "На территории производственного здания «Колесник» в п.Новый вл. 1 горит металлический ангар с резиновой продукцией площадью 900 м2, а также резиновая крошка на открытой территории (площадь возгорания уточняется)", — сообщило URA.RU ведомство. Согласно предоставленной информации, угрозы для соседних строений нет, а также сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Для борьбы с огнем привлечено значительное количество ресурсов. Восемь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС активно работают на месте происшествия. Ранее мы сообщали, что в Красногорске произошел масштабный пожар. В районе Новорижского шоссе виден густой столб черного дыма. Предварительно, горит обувной склад. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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