В МЧС рассказали о деталях крупного пожара в Москве

Сегодня в подмосковном Красногорске на территории производственного здания произошел крупный пожар. Огонь охватил металлический ангар площадью 900 кв. м., в котором хранилась резиновая продукция, а также резиновая крошка на открытой территории, сообщило URA.RU МЧС России. Точная площадь возгорания на данный момент уточняется.
"На территории производственного здания «Колесник» в п.Новый вл. 1 горит металлический ангар с резиновой продукцией площадью 900 м2, а также резиновая крошка на открытой территории (площадь возгорания уточняется)", — сообщило URA.RU ведомство. Согласно предоставленной информации, угрозы для соседних строений нет, а также сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.
Для борьбы с огнем привлечено значительное количество ресурсов. Восемь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС активно работают на месте происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Красногорске произошел масштабный пожар. В районе Новорижского шоссе виден густой столб черного дыма. Предварительно, горит обувной склад. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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