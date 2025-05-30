В Пермском крае в реке обнаружено тело женщины

В Пермском крае из реки Кемаль в Ильинском округе было извлечено тело женщины без признаков жизни. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Происшествие на воде. Из акватории реки Кемаль Ильинского муниципального округа извлечено тело женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В настоящее время специалисты проводят необходимые проверки, чтобы выяснить все обстоятельства и причины гибели женщины.
Спасатели МЧС напомнили пермякам о необходимости соблюдать меры безопасности на водоемах. Ведомство рекомендует избегать купания в не оборудованных для этого местах, а также воздерживаться от употребления алкоголя перед посещением водоемов.
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